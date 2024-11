La Cgil è in campo per lo sblocco del turn over, dando quindi alle Asp la possibilità di fare assunzioni, e per snellire le liste d’attesa che negano la completa fruizione del diritto alla salute.

Mattinata di sit in e volantinaggio negli ospedali delle Asp di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone – organizzati dalla struttura sindacale dell’Area vasta – per chiedere a governo e regione di interrompere lo stillicidio di polemiche intorno al “decreto Calabria”.

Passare dalle parole ai fatti, secondo il segretario Raffaele Mammoliti, significa far recepire alla Regione il Piano nazionale per le liste d’attesa e al governo un’indicazione precisa: non serve “commissariare” i vertici delle Asp, se poi non ci sono ampi poteri e la deroga al blocco del turn over.





Nel sit in di Vibo la simbolica consegna al presidente della commissione regionale Sanità, Michele Mirabello, e al sindaco di Rombiolo, Domenico Petrolo, della piattaforma delle richieste. Al primo cittadino, inoltre, è stato chiesto di sollecitare i colleghi affinché venga riunita la Conferenza dei sindaci.