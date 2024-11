Distribuiti ai piccoli degenti doni e calze. Un modo per far trascorrere a loro e allo loro famiglie qualche momento di serenità

Una gradita sorpresa per i piccoli degenti del reparto pediatria dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Ad andarli a trovare, distraendoli dai difficili momenti che stanno vivendo, i Vigili del fuoco del distaccamento di località Bagni, del distaccamento aeroportuale e il personale del reparto Volo di Lamezia Terme.

Nel far visita ai bambini ricoverati nel reparto di Petriadria, i Vigili del fuoco e la Befana hanno distribuito pacchetti dono. Un modo, spiegano, per far trascorrere loro e ai loro genitori qualche istante di serenità.

L’evento, che ha riscosso molto gradimento dalle famiglie, è stato realizzato in collaborazione con il personale medico del reparto di Pediatria e con la direzione sanitaria dell'ospedale. Nei prossimi giorni, i Vigili del Fuoco doneranno al reparto anche nuove apparecchiature aerosol, termometri digitali ed altri piccoli ma utilissimi presidi sanitari.