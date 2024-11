INTERVISTA | La nuova sede è un presidio per i giovani che intendono prestarsi al volontariato. Molteplici le iniziative promosse anche fuori dall'ambito sanitario. Ecco le parole della presidente Anna Maria Rende

Si allargano le attività svolte dagli operatori dell'Associazione Lotta tumori di Cosenza. La mission è quella di promuovere il volontariato nei suoi molteplici settori, non soltanto nel campo dell'assistenza sanitaria e nella prevenzione delle malattie oncologiche.

L'Alt al servizio dei pazienti oncologici

L'Associazione Lotta tumori, in provincia di Cosenza, opera in un contesto sociale a più ampio raggio: i volontari Alt sono presenti con il loro sostegno nei presidi ospedalieri ma anche negli istituti penitenziari e, una volta la settimana, nell'ambito di un'azione di contrasto alle nuove povertà, si occupano inoltre della distribuzione di generi alimentari alle famiglie disagiate. C'è poi la diffusione della cultura, attraverso una convenzione stipulata con la Biblioteca nazionale del centro storico bruzio, e l'affiancamento dei malati nelle fasi riabilitative con la disponibilità di una palestra di Rende per la ginnastica dolce.

Il presidio all'Unical

Da qualche mese è operativa una sede nel cuore dell'Università della Calabria dove l'Associazione ha ospitato uno degli incontri ciclicamente organizzati sul territorio. A discutere del tema Volontariato e Comunicazione sono tra gli altri intervenuti il direttore della sede Rai della Calabria Demetrio Crucitti, l'esperto Mario Lo Gullo, la docente Anna Tutino, la dottoressa Gisella Florio e Gino Crisci, già rettore dell'ateneo e socio onorario Alt. A conferma di una collaborazione proficua che può essere instaurata non solo con l'area medica ma anche con i più giovani. Abbiamo intervistato la presidentessa Anna Maria Rende.