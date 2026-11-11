All’Università Magna Graecia è in corso C.R.I.T.I.C.A. 2026, il congresso che riunisce esperti da tutta Italia. Al centro ventilazione, intelligenza artificiale, shock emodinamico e nuove frontiere dell’anestesia. Determinante il lavoro scientifico e organizzativo dei professori Eugenio Garofalo, Andrea Bruni e Federico Longhini. Oggi la giornata conclusiva

Due giornate dedicate alla scienza, all’innovazione e al confronto tra professionisti per affrontare le nuove sfide della medicina critica. È in corso all’Università Magna Graecia di Catanzaro “C.R.I.T.I.C.A. 2026 – Congresso di Rianimazione, Terapia Intensiva, Cura e Anestesia”, un appuntamento di rilievo nazionale che porta nel capoluogo calabrese autorevoli specialisti, ricercatori e professionisti provenienti da diverse realtà sanitarie italiane.

«Decisioni rapide, cure migliori» è il tema scelto per questa edizione, una sintesi efficace della complessità che caratterizza oggi il lavoro nelle terapie intensive, dove competenze, tempestività decisionale, innovazione tecnologica e capacità di lavorare in squadra rappresentano elementi determinanti nella gestione del paziente critico.

Il congresso, che si conclude nella giornata di oggi, si sviluppa attraverso un articolato programma scientifico sotto la responsabilità dei professori Eugenio Garofalo, Andrea Bruni e Federico Longhini. Un lavoro di progettazione, organizzazione e coordinamento che mette al centro non soltanto le più recenti acquisizioni della medicina intensiva, ma anche la necessità di rafforzare il dialogo tra le diverse professionalità sanitarie.

Un impegno che conferisce all'iniziativa una precisa identità scientifica e che vede nell'Università Magna Graecia un punto di riferimento per la formazione e l'aggiornamento dei professionisti della sanità. La presenza di relatori provenienti da tutta Italia testimonia la dimensione nazionale dell'appuntamento e la volontà di fare di Catanzaro un luogo di incontro e condivisione delle esperienze più significative nel campo dell'anestesia e della rianimazione.

Garofalo: «Un evento di importanza nazionale»

Il professor Eugenio Garofalo, tra i principali promotori e responsabili scientifici del congresso, sottolinea il valore dell'iniziativa e la qualità dei temi affrontati nel corso delle due giornate. Il programma entra nel vivo di alcune delle questioni più attuali della terapia intensiva: dalla gestione della ventilazione invasiva nei pazienti critici al trattamento dei malati sottoposti a circolazione extracorporea, fino ai nuovi approcci legati all'intelligenza artificiale e alla gestione dello shock emodinamico. Tematiche che riflettono la crescente complessità della medicina intensiva e la necessità di integrare conoscenze e competenze differenti per affrontare situazioni cliniche spesso caratterizzate da elevata instabilità. Un'attività specialistica che rappresenta un patrimonio di competenze e professionalità per la sanità calabrese e che si confronta quotidianamente con le sfide più impegnative dell'assistenza al paziente critico.

Il congresso assume un significato ancora più rilevante se letto insieme al percorso di rinnovamento strutturale e organizzativo della stessa unità operativa. Nell'ambito dell'iniziativa vengono infatti presentati i nuovi locali della Terapia intensiva e Rianimazione, frutto del lavoro di rinnovamento portato avanti nel periodo successivo alla pandemia. Non è soltanto una presentazione di nuove dotazioni, ma la testimonianza di un percorso di crescita che unisce competenze professionali, organizzazione e innovazione. Un percorso nel quale l'attività scientifica e quella clinica procedono in stretta connessione.

Bruni: il confronto tra le terapie intensive per migliorare le cure

Il professor Andrea Bruni pone l'accento su uno degli obiettivi fondamentali di C.R.I.T.I.C.A. 2026: favorire lo scambio di esperienze tra le diverse terapie intensive, non soltanto della Calabria, ma anche delle altre regioni italiane. La medicina è un settore nel quale le conoscenze cambiano rapidamente. Le acquisizioni scientifiche, le tecnologie e le strategie terapeutiche impongono ai professionisti un aggiornamento costante. Per questo il confronto tra realtà ospedaliere differenti rappresenta un'opportunità concreta per condividere esperienze, discutere approcci clinici e individuare nuove prospettive di miglioramento. Bruni evidenzia come il congresso si rivolga a un pubblico ampio: medici anestesisti e rianimatori, specialisti dell'emergenza, medici in formazione e professionisti interessati ad approfondire le tematiche della medicina critica. Particolare attenzione viene riservata anche alle novità tecnologiche e ai dispositivi utilizzati nella pratica clinica. Conoscere e saper utilizzare le nuove possibilità offerte dall'innovazione è infatti fondamentale per garantire percorsi assistenziali appropriati e una qualità delle cure sempre più elevata. Il messaggio che emerge dal suo intervento è chiaro: la qualità dell'assistenza non può prescindere dalla formazione continua. Aggiornarsi, confrontarsi e condividere le esperienze significa mettere a disposizione dei pazienti conoscenze sempre più avanzate e strumenti decisionali più efficaci. È proprio in questa prospettiva che si inserisce il lavoro scientifico del gruppo organizzatore, che ha costruito un programma capace di coinvolgere differenti competenze e di affrontare la medicina critica nelle sue molteplici dimensioni.

Longhini: più spazio all'anestesia e alle nuove tecnologie

Il professor Federico Longhini evidenzia un altro elemento distintivo di questa edizione: l'ampliamento dello spazio dedicato all'anestesia, rispetto alle precedenti iniziative scientifiche organizzate dal gruppo universitario. Una scelta che rappresenta una significativa evoluzione del progetto congressuale e che riconosce la stretta connessione tra anestesia e rianimazione, due ambiti che condividono competenze e responsabilità nella gestione del paziente complesso. Il programma approfondisce le innovazioni degli ultimi anni, con particolare riferimento alle applicazioni dell'intelligenza artificiale in anestesia, all'emodinamica e alle tecnologie per il supporto ventilatorio. Si tratta di argomenti che incidono direttamente sulla pratica clinica e che richiedono un aggiornamento costante da parte degli specialisti. L'obiettivo è offrire ai professionisti calabresi la possibilità di conoscere esperienze e contributi scientifici provenienti da diversi centri italiani, favorendo una circolazione delle conoscenze che possa tradursi in un miglioramento concreto dell'attività assistenziale.



Due percorsi scientifici, una sola visione multidisciplinare

Uno degli aspetti qualificanti del congresso è la scelta di articolare il programma in due distinti percorsi scientifici, uno rivolto all'area medica e l'altro a quella infermieristica. Una dimensione multidisciplinare che riconosce come la qualità dell'assistenza intensiva non dipenda da una singola professionalità, ma dalla capacità di integrare competenze, responsabilità e conoscenze differenti. La gestione del paziente critico richiede infatti un lavoro di squadra continuo, nel quale medici e infermieri condividono informazioni, valutazioni e interventi. La componente infermieristica riveste un ruolo fondamentale nella continuità assistenziale, nel monitoraggio clinico e nella gestione quotidiana dei pazienti più complessi. Dare spazio a entrambi i percorsi significa valorizzare l'intero sistema delle cure intensive, riconoscendo che formazione e aggiornamento devono coinvolgere tutte le figure che partecipano al percorso assistenziale. È una scelta che rafforza anche il valore formativo del congresso, rendendolo un'occasione di crescita non soltanto per gli specialisti già inseriti nei servizi, ma anche per le nuove generazioni di professionisti.

Cuda: «L'Università Magna Graecia polo di eccellenza per la buona medicina»

Il valore scientifico dell'iniziativa è stato sottolineato anche dal rettore dell'Università Magna Graecia Giovanni Cuda, che ha espresso soddisfazione per la presenza a Catanzaro di relatori di grande prestigio, provenienti da diverse realtà del panorama nazionale. Il rettore ha posto soprattutto l'accento sul valore formativo dell'iniziativa, evidenziando l'importanza di offrire non soltanto ai medici, ma anche agli studenti e alle studentesse presenti, l'opportunità di ascoltare e confrontarsi con professionisti di riconosciuta esperienza. Una possibilità che rappresenta un valore aggiunto per la comunità accademica e per il territorio. La presenza di esperti di livello nazionale consente infatti di avvicinare la formazione universitaria alle più avanzate esperienze della pratica clinica, rafforzando il ruolo dell'Ateneo come luogo di produzione e diffusione della conoscenza. Per Cuda, l'Università Magna Graecia si conferma così un polo di riferimento per la crescita scientifica e per la promozione di una medicina di qualità.

Carbone: «Assistenza, formazione e ricerca devono crescere insieme»

Anche il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco Simona Carbone ha evidenziato l'importanza strategica del congresso, sottolineando il valore della collaborazione tra università e azienda sanitaria. Il tema «Decisioni rapide, cure migliori» richiama, secondo Carbone, la necessità di far procedere insieme assistenza, formazione e ricerca, investendo sulle équipe, sulla capacità di risposta e sulla qualità dei percorsi clinici. Un processo di crescita che passa anche attraverso la riorganizzazione delle attività, il miglioramento degli spazi e l'introduzione di tecnologie sempre più adeguate alle esigenze assistenziali. La sinergia tra la componente universitaria e quella ospedaliera rappresenta, in questo senso, un elemento fondamentale. Una collaborazione che permette di coniugare attività clinica, ricerca e formazione, sostenendo l'innovazione e investendo sulle nuove generazioni di professionisti. Il congresso diventa quindi anche un'occasione per ribadire una visione condivisa dello sviluppo sanitario: rafforzare le competenze, migliorare l'organizzazione e costruire condizioni sempre più favorevoli per garantire risposte assistenziali di qualità.

Catanzaro laboratorio di conoscenza e innovazione

Mentre C.R.I.T.I.C.A. 2026 si avvia alla conclusione dei lavori, prevista nella giornata di oggi, il significato delle due giornate congressuali si misura nella ricchezza dei temi affrontati e nella qualità del confronto tra professionisti provenienti da tutta Italia. Ventilazione, circolazione extracorporea, intelligenza artificiale, shock emodinamico, anestesia locoregionale e nuove tecnologie rappresentano alcune delle direttrici lungo le quali si sta sviluppando la medicina critica. Temi differenti, ma accomunati dalla necessità di mettere al centro il paziente e di migliorare la capacità dei professionisti di affrontare situazioni cliniche complesse. In questo scenario assume particolare rilievo il lavoro dei professori Eugenio Garofalo, Andrea Bruni e Federico Longhini, che hanno costruito un appuntamento capace di coniugare approfondimento scientifico, aggiornamento professionale e valorizzazione delle diverse competenze. Un impegno che testimonia la vitalità del gruppo di Anestesia e Rianimazione dell'Università Magna Graecia e la volontà di rafforzare il ruolo di Catanzaro nel panorama della medicina intensiva. La presentazione dei nuovi spazi della Terapia intensiva, il coinvolgimento delle professionalità mediche e infermieristiche e la partecipazione di esperti nazionali completano il quadro di un'iniziativa che guarda oltre il singolo evento. C.R.I.T.I.C.A. 2026 non è soltanto un momento di aggiornamento, ma un'occasione per consolidare relazioni scientifiche, condividere esperienze e promuovere una cultura della cura fondata sulla competenza e sulla collaborazione. Da Catanzaro emerge così una prospettiva chiara: nella medicina intensiva, dove ogni decisione può incidere profondamente sul destino del paziente, la rapidità deve accompagnarsi alla conoscenza, l'innovazione alla preparazione e la tecnologia alla capacità umana e professionale di prendersi cura.