Ha dimostrato di non essere all’altezza del compito e del ruolo assegnatigli

Dopo la presa di posizione dei giovani democratici contro il commissario Scura, questa volta la bordata arriva dalla città pitagorica, a parlare e' il commissario del PD di Crotone, il quale, nella sua dichiarazione non usa mezzi termini, anche per il dirigente cittadino del PD crotonese, infatti, Scura deve andare via.

“Il Commissario Scura non ha a cuore le sorti di noi calabresi e lo dimostra continuamente, da mesi si reca nei territori a fare annunci che non trovano riscontro nei fatti. Durante l’unica sua visita a Crotone, nel Luglio scorso, il Commissario annunciava la riapertura della TIN in tempi brevi. Così Non è stato, e non se ne conosce tutt’ora una data certa. Reputo il suo, un atto irresponsabile e privo di coscienza! Come si sarà sentito quest’oggi quando ha appreso della notizia dei due gemellini trasferiti a Catanzaro a causa del suo mancato intervento di riapertura della TIN?

Il Dott. Massimo SCURA non può fare il Commissario per la sanità in questa regione. Ha dimostrato di non essere all’altezza del compito e del ruolo assegnatigli, e chieda immediatamente scusa a tutti i crotonesi che aspettano una Sanità migliore”.

Crotone, lì 03 Settembre 2015

Maurizio Tricoli

Commissario PD città di Crotone