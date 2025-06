VIDEO | Intervista all’oculista del Policlinico Umberto I in vista dell’evento giunto alla quarta edizione e che si terrà domani a Roma: «Intelligenza artificiale utile sia per diagnosi e prevenzione sia per trovare cure più precise»

Salute, sicurezza e prevenzione, in linea con lo spirito del Giubileo sono al centro della quarta edizione de Il Goal della Vita, l’iniziativa promossa da Mida Academy in programma il 12 giugno sulla Terrazza del Pincio a Roma.

Tra i protagonisti dell’evento, anche la dottoressa Elena Pacella, oculista al Policlinico Umberto I e coordinatrice dell’Osservatorio sull’Intelligenza artificiale di Mida Academy. Da anni impegnata sul campo nella promozione della salute visiva e nell’integrazione delle nuove tecnologie in ambito medico, la dottoressa Pacella sottolinea l’importanza di iniziative come questa: «Mida Academy è associazione culturale scientifica che ogni anno svolge questa importante funzione di prevenzione sul territorio. Attraverso questo evento ‘Il Goal della Vita’ riesce a fare diagnosi precoci proprio mettendo a disposizione della popolazione dei camper dove la popolazione ci si potrà rivolgere per fare prevenzione per quanto riguarda non solo l’oculista ma anche a livello senologico, a livello ipertensivo, a livello cardiologico. Quindi a noi come persone presenti ogni giorno sul campo fa piacere partecipare a questo tipo di attività».

Il cuore dell’iniziativa è infatti la prevenzione. Durante l’intera giornata sarà attivo uno sportello medico gratuito per visite e consulenze in diverse branche, dalla cardiologia all’oncologia, dalla dermatologia all’oculistica. L’obiettivo è chiaro: avvicinare la cura della salute alle persone, fuori dai contesti ospedalieri, per intercettare in tempo utile malattie anche gravi.

Ma oggi, accanto alla medicina tradizionale, anche l’intelligenza artificiale sta offrendo strumenti sempre più potenti. «Oggi siamo coinvolti o stravolti da questa intelligenza artificiale – afferma la dottoressa Pacella – noi la usiamo da tanti anni, la usiamo soprattutto nella diagnostica che è la prevenzione delle malattie. Abbiamo potuto notare che in questi anni l’uso d’immagazzinamento di big data e mega data nell’ambito di software sempre più complicati ci consentono di fare diagnosi in tempi molto più ristretti, senza aspettare settimane o mesi per scoprire una malattia. Ed è utile anche nella cura, quindi per instaurare immediatamente delle cure precise ma soprattutto anche per la prevenzione. Abbiamo poi la possibilità di interfacciare i nostri dati con tutto il Mondo, non solo in Italia ma anche all’estero… Quindi questa è una cosa molto importante per prevenire, insomma non possiamo fare a meno dell’intelligenza artificiale che dobbiamo anche saper usare, non dobbiamo essere sopraffatti da questa grandissima capacità che ci aiuta, ci coadiuva nel nostro lavoro».

Il Goal della vita, il programma

La quarta edizione de Il Goal della vita offrirà una giornata ricca di appuntamenti dedicati a sport, salute, sicurezza e prevenzione, in piena sintonia con lo spirito del Giubileo. L’iniziativa è promossa da Mida Academy, con la collaborazione di IURIS – Vittime del Dovere, Polizia diStato, Università Marconi, i principali ospedali romani e i media partner LaC e LaCapitale.

Il programma prevede l’apertura alle 9:30 con il convegno “Cybersicurezza, sport, salute e spiritonel Giubileo”, introdotto da Antonella Minieri, Antonio Patitucci e Massimo De Angelis e moderatoda medici, giuristi e giornalisti. Seguiranno saluti istituzionali di sindaci, assessori, prefetti e rappresentanti parlamentari. La mattinata e il pomeriggio saranno scanditi da tavole rotonde tematiche su cybersicurezza e legalità, sicurezza pubblica, prevenzione sanitaria e promozione dello sport, con il contributo di esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo accademico e sanitario.

In parallelo, sarà attivo per tutta la giornata uno sportello medico di prevenzione e ascolto, con visite gratuite in senologia, oncologia, medicina interna, chirurgia generale, pediatria, cardiologia,dermatologia e oculistica. Il torneo di calcio tra squadre di medici, avvocati, forze dell’ordine e magistrati si svolgerà l’11giugno, come momento sportivo simbolico dell’evento. A concludere la giornata, una cena di gala con musica celebrerà l’impegno condiviso per la salute, la sicurezza e la legalità.