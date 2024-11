Si è svolta questa mattina, al reparto di “Onco-ematologia pediatrica” del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria un’importante iniziativa: “pediatri reggini insieme per donare un sorriso”. Ai bambini, affetti da varie patologie che li costringono a lunghe ed estenuanti cure e ricovero, sono stati regalati alcuni doni in vista delle festività natalizie. L’idea è stata fortemente voluta e realizzata da Rosalba Pizzi, con la collaborazione della dottoressa Francesca Abenavoli. L’appuntamento odierno si inserisce nel più ampio progetto “Natale 2018” della casa farmaceutica “Angelini”.



I pediatri coinvolti sono state le dottoresse Giuseppina Abenavoli, Melina Cozzucoli e Antonina Barreca. Lo scopo è stato solo uno: donare un sorriso “ai bambini che con coraggio lottano per stare bene , affinché sia anche per loro un momento di gioia e speranza”. E così è stato. Tanta l’emozione oggi in reparto perché il Natale è una festate dedicata soprattutto ai più piccoli e che purtroppo, per via degli eventi della vita, a volte sono costretti a subire malattie e difficoltà. Per loro oggi quindi, è stata una bella parentesi di gioia e affetto.