Le 91 strutture utili a rivitalizzare la sanità sul territorio ci sono tutte. Gli ultimi giorni sono stati un vero tour de force per le cinque aziende sanitarie e per la Regione che è infine riuscita a trasmettere in tempo utile la pianificazione ad Agenas al fine di intercettare i finanziamenti del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta ovviamente di una progettazione di massima che accoglie le prime proposte giunte dalle Asp ma suscettibile di modifiche, così come anticipato dallo stesso presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

La rimodulazione della pianificazione sarà ancora possibile fino a marzo del 2022, il mese di maggio rappresenta invece la scadenza ultima. Nello specifico, il progetto prevede la costituzione di 57 case della comunità, 15 ospedali di comunità e 19 centrali operative territoriali. Di seguito nel dettaglio le proposte per provincia:

Cosenza

Casa della comunità:

Cassano allo Ionio, poliambulatorio. Amantea, nuova costruzione Verbicaro, adeguamento immobile Roggiano Gravina, adeguamento immobile Mormanno, casa della salute Lungro, casa della salute Scalea, poliambulatorio Rende, adeguamento immobile Luzzi, adeguamento immobile Spezzano della Sila, nuova costruzione Longobucco, nuova costruzione Rocca Imperiale, nuova costruzione Bisignano, poliambulatorio Montalto Uffugo, adeguamento immobile Casali del Manco, nuova costruzione Crosia, nuova costruzione Villapiana, nuova costruzione Rogliano, nuova costruzione Torano Castello, nuova costruzione San Giorgio Albanese, nuova costruzione Parenti, nuova costruzione

Ospedale di comunità:

Cariati, casa della salute Lungro, casa della salute Mormanno, casa della salute San Marco Argentano, casa della salute Scalea, poliambulatorio Cassano allo Ionio, poliambulatorio

Centrale operativa territoriale:

Corigliano-Rossano (AU Rossano), distretto Ionio sud Corigliano-Rossano (AU Corigliano), distretto Ionio nord Cosenza, distretto Cosenza-Savuto Rende (Quattromiglia), distretto Tirreno Paola, cup Acri Castrovillari, distretto Esaro-Pollino Acri, poliambulatorio

Crotone

Casa della comunità:

Crotone, poliambulatorio Cirò Marina, poliambulatorio Rocca di Neto, struttura da adeguare per attività sanitaria Verzino, struttura da adeguare per attività sanitaria

Ospedale di comunità:

Mesoraca, casa della salute

Centrale operativa territoriale:

Crotone, centro di salute mentale

Catanzaro

Casa della comunità:

Catanzaro, polo sanitario territoriale Umberto I Badolato, polo sanitario territoriale Squillace, polo sanitario territoriale Maida, polo sanitario territoriale Sersale, polo sanitario territoriale Taverna, polo sanitario territoriale Nocera Terinese, polo sanitario territoriale Catanzaro Lido, polo sanitario territoriale Lamezia Terme, distretto Soverato, uccp (Acquario)

Ospedale di comunità:

Lamezia Terme, ex presidio ospedaliero Soveria Mannelli, presidio ospedaliero Girifalco, ex manicomio Chiaravalle, casa della salute

Centrali operative territoriali:

Soverato, dipartimento prevenzione Catanzaro, distretto Soverato, struttura a supporto tecnico amministrativo Lamezia Terme, distretto

Vibo Valentia

Casa della comunità:

Mileto, poliambulatorio Nicotera, struttura sanitaria Soriano, casa della salute Serra San Bruno, distretto sanitario Filadelfia, poliambulatorio

Ospedale di comunità:

Soriano, casa della salute

Centrale operativa territoriale:

Pizzo, struttura sanitaria

Reggio Calabria

Casa della comunità:

Caulonia, poliambulatorio Gioiosa Ionica, ex saub Locri, struttura da adeguare Bovalino, ospizio di mendicità Rosarno, poliambulatorio Taurianova, casa della salute Gioia Tauro, ex poliambulatorio Palmi, casa della salute Cinquefrondi, struttura da adeguare Roghudi, ex scuola comunale Montebello Ionico, ex struttura semiresidenziale per disabili Villa San Giovanni, poliambulatorio Bagnara Calabra, poliambulatorio Reggio Calabria (Pellaro), ex centro per l’impiego Reggio Calabria, ex palestra Sant’Alessio in Aspromonte, ex scuola comunale

Ospedale di comunità:

Gerace, ex ospedale Cittanova, poliambulatorio Oppido Mamertina, casa della salute Bova Marina, ex seminario vescovile

Centrale operative territoriali: