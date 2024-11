Il collasso negli uffici del reparto di Broncologia interventistica fortunatamente vuoti in quel momento

Paura e sconcerto a Cosenza per quanto accaduto nella giornata di ieri all’ospedale cittadino. Negli uffici del reparto di Broncologia interventistica, posto al piano terra del plesso dell’Annunziata, nei pressi del reparto di Neurologia, si è infatti verificato un crollo dell'intonaco del soffittatura che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Fortunatamente le stanze in quel momento erano vuote, i medici erano altrove, ma resta il fatto della gravità della vicenda. Dalle immagini impressionanti è possibile vedere come i calcinacci siano piombati su scrivanie e sedie che avrebbero potuto essere occupati dai sanitari.

Il collasso potrebbe essere riconducibile ai lavori di ristrutturazione in corso nel piano superiore per la realizzazione del reparto di Ginecologia oncologica.