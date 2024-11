Si va verso una soluzione positiva della vertenza dei lavoratori del centro radiologico di Siderno. Ieri, a margine di un vertice in Prefettura a Reggio tra i commissari dell’Asp e la proprietà della struttura, si è raggiunto un accordo tra le parti, che sarà ratificato nella prossima settimana. L’intesa prevede la stipula di una fideiussione di 4 milioni di euro al fine di proseguire regolarmente l’attività dello studio salvaguardando i posti di lavoro di un centinaio di dipendenti, da 4 mesi senza stipendio. Proprio in queste ore è in corso la redazione dell’atto che dovrebbe porre fine a una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i lavoratori della struttura privata, finita al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza per una presunta truffa aggravata allo Stato. Nel mirino degli investigatori alcune fatture per esami diagnostici che sarebbero state pagate due volte dall’Asp.

