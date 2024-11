INTERVISTA | Il Centro di Senologia interno alla struttura ha avviato la procedura per ottenere la certificazione Eusoma, riconoscimento di qualità

Una buona notizia arriva dall’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il Centro di Senologia, detto anche Breast Unit, interno alla struttura ha avviato la procedura per ottenere la certificazione Eusoma, il riconoscimento di qualità conferito dal massimo organismo scientifico europeo che si occupa di tumore al seno.



Il Centro ha potuto intraprendere questo percorso – attivato insieme a Roche che ha dato il suo supporto incondizionato – poiché possiede già i requisiti di qualità che consentono di dare una risposta adeguata alle donne con questa neoplasia.



Grazie alla presenza di ambulatori integrati tra loro, a un numero telefonico dedicato e a un team multidisciplinare che coinvolge specialisti di tutte le discipline, qui si affronta infatti sin d’ora la malattia con un approccio evoluto allineato con le Linee guida europee che prevede una presa in carico della paziente a 360 gradi in tempi brevi.

I vantaggi della Breast Unit

L’accreditamento, che con molta probabilità arriverà entro la fine del prossimo anno, garantirà ulteriormente l’appropriatezza dei percorsi di diagnosi e cura erogati e l’esistenza di un’assistenza costruita intorno alla paziente. La possibilità di disporre già oggi di una Breast Unit porta con sé molteplici vantaggi, come sottolineato da Sergio Petrillo, direttore del Dipartimento di Staff dell’Azienda Ospedaliera, e da Francesco Abbonante, coordinatore clinico della Breast Unit interna all’Azienda: permette di eseguire visite, esami diagnostici e terapie nello stesso centro senza dover migrare in altre Regioni e di mantenere intatte le relazioni con la famiglia e con gli altri, cioè con la propria rete sociale indispensabile per il benessere globale della persona.