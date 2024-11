I segretari di Flc Cgil e Uil Scuola confermano: «Grande adesione e collaborazione alla campagna anche in Calabria, solo una residua parte ha deciso di non farlo»

Dalla prossima settimana entrerà in vigore l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, il prossimo mercoledì per l'esattezza. Una misura già adottata dal Governo in ambito sanitario e che adesso si applicherà anche al comparto scuola comportando la sospensione e lo stop dello stipendio per coloro i quali mostreranno resistenze. «Io ritengo che ci sia stata una grande collaborazione e adesione alla campagna vaccinale da parte del personale della scuola, anche qui in Calabria» ha dichiarato il segretario della Flc Cgil Calabria, Domenico Denaro, a margine della manifestazione che questa mattina si è tenuta sotto la sede dell'Ufficio scolastico regionale.

«Noi abbiamo i dati che attestano la scuola ad un 94% di adesioni, quindi possiamo dire che quello dell'obbligo vaccinale a scuola è un falso problema». Un dato preciso sulla percentuale di vaccinazione del personale scolastico in Calabria non c'è, certamente un problema sarà rappresentato dagli inidonei, coloro che sono stati esentati dall'immunizzazione per ragioni di salute e che dovranno lasciare la cattedra per essere spostati in altri ruoli.

«È chiaro ci sono ancora aspetti da affrontare - ha aggiunto ancora il segretario Cgil - e che in alcune situazioni creano anche disagio però non credo che questo sia il problema principale nella scuola». Conferma la posizione anche il segretario Uil Scuola, Andrea Codispoti: «Dobbiamo dire che il personale scolastico ha risposto benissimo alla richiesta di vaccinazione. È una residua parte che ha deciso di non vaccinarsi. Riguardo a ciò credo che bisogni inveire, è certo che la vaccinazione è un momento fondamentale perché mette in sicurezza definitivamente le aule scolastiche».