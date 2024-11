Blocco momentaneo delle somministrazioni e seconde dosi di AstraZeneca per gli under 60 a Reggio Calabria. A prendere la decisione in modo autonomo, in attesa di indicazioni regionali e nazionali, è stato il dirigente del dipartimento di prevenzione dell’Asp reggina Sandro Giuffrida che per primo nelle nostre testate aveva sollevato perplessità circa la proposta di somministrazione di AstraZeneca a tutte le categorie, scelta che non collimava con le indicazioni nazionali.

Attesa per le indicazioni del Ministero

Oggi la situazione è cambiata radicalmente e dopo gli ultimi episodi che hanno sollevato perplessità a livello nazionale, il dottor Giuffrida ha deciso di intervenire autonomamente senza aspettare indicazioni dalla regione che, evidentemente, tardano ad arrivare. «Da oggi sono sospese prime e seconde dosi di AstraZeneca – ha confermato Giuffrida – vogliamo attendere indicazioni dal Ministero per comprendere come procedere. Attendiamo novità in giornata quindi per chi deve effettuare il richiamo non sarà una lunga attesa».

La posizione della Regione Calabria

L’avvio delle vaccinazione ai giovanissimi ha creato non poche preoccupazioni e Giuffrida, già in tempi non sospetti, aveva segnalato la posizione della Regione Calabria che si muoveva in senso opposto ad altre regioni proponendo AstraZeneca a tutte le fasce di età in via referenziale e non solo agli over 60 senza patologie come consigliato.



