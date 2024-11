Giornata di visite pediatriche gratuite all’ospedale di Catanzaro. E’ l’iniziativa del Cisom, Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta, che si rinnova grazie alla convenzione con l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e la collaborazione con le associazioni Lions Club Catanzaro Host, presieduta dal direttore di pediatria Giuseppe Raiola, Acsa & Ste Onlus e Rotary Club, per andare incontro ai bisogni dei piccoli pazienti, soprattutto di quelli che vivono in particolare stato di bisogno, e permettere a tutti di superare le liste d’attesa. «Questo appuntamento per noi sta diventando una tradizione – è stato il commento del direttore del Dipartimento materno infantile Domenico Salerno -. Numerosi bambini sono venuti a visita nei vari ambulatori per lo screening di patologie in età pediatrica: diabetologia, auxologia, allergologia, chirurgia pediatrica, reumatologia e quest’anno abbiamo aggiunto oculistica. Numerosi colleghi hanno aderito, alcuni dei quali sono iscritti alle associazioni aderenti all’iniziativa».

La mission del Cisom

Dunque una bella iniziativa dal sapore natalizio che avvicina sempre di più l’ospedale al territorio e alle esigenze di chi difficilmente avrebbe potuto avere accesso alle prestazioni. «Siamo contenti di poter chiudere l’anno facendo un regalo ai alle fasce più deboli - ha sottolineato Saverio Salerno, capogruppo Cisom Catanzaro -. Questo ci inorgoglisce tanto e siamo veramente contenti del rapporto che si è creato con l’Azienda Ospedaliera e con le associazioni che condividono con noi gli scopi solidaristici e di aiuto al prossimo. Devo ringraziare tutti i medici e gli infermieri che hanno messo a disposizione gratuitamente la loro professionalità in questa bellissima giornata».

Il commento dei genitori

Grande apprezzamento è stato espresso dai genitori dei piccoli pazienti che ai nostri microfoni hanno dichiarato: «Penso che sia una bella iniziativa e apprezzo il fatto che ci sia la disponibilità di tanto personale sia medico che paramedico. In più il reparto si presta all’accoglienza dei bambini e noto grande professionalità e cordialità da parte di tutti. Ma soprattutto credo che per i nostri figli sia importante fare prevenzione». «E’ una iniziativa ottima – aggiunge un altro papà al temine della visita oculistica del suo bambino – sia per chi vive in difficoltà economiche sia per chi deve fare i conti con lunghe liste d’attesa».