Un’allerta sanitaria urgente è stata diffusa a livello nazionale a seguito della notifica europea Safety Gate SR/01963/26, che ha classificato il caso come “Serious Risk” a causa della presenza di amianto (tremolite) all’interno di un giocatolo destinato ai minori (indicativamente tra gli 1 e 6 anni).

A seguito della comunicazione ufficiale trasmessa dal Ministero della Salute alle regioni e province autonome, lo Sportello Amianto Nazionale APS (Associazione di Promozione Sociale) ha indirizzato una circolare ai sindaci, agli assessori e agli uffici competenti di tutti i comuni italiani per richiedere la massima e tempestiva divulgazione dell’avviso sul territorio, con particolare riguardo alle famiglie, alle scuole dell’infanzia, agli asili nido pubblici e privati e a tutte le strutture educative e ludiche.

Identificazione e dettagli del prodotto a rischio

L’oggetto segnalato è un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri e riempito interamente di sabbia. Il prodotto appartiene al marchio «Trendhaus» (azienda tedesca), con codice modello 967176, lotto di produzione 2025 = CH33287 e codice a barre 4032722967176. Il quantitativo complessivo interessato dall’allerta è di 30.024 pezzi, con l’Italia indicata esplicitamente tra i Paesi di destinazione.

La misura adottata a livello europeo prevede il richiamo del prodotto dagli utilizzatori finali da parte dell’operatore economico Trendhaus Handelsgellschaft mbH. Il Ministero della salute segnala tuttavia che nella notifica non risultano indicati i distributori italiani e che la commercializzazione potrebbe essere avvenuta anche attraverso marketplace online.

Natura del pericolo e rischio di inalazione

Le analisi di laboratorio richiamate dalla notifica europea hanno rilevato un livello di rischio serio, poiché la condizione di pericolo effettivo si manifesta nella possibilità che l’involucro esterno si laceri, si tagli o si rompa durante l’uso o la manipolazione, provocando la fuoriuscita del materiale contaminato. L’eventuale dispersione della sabbia nell’ambiente comporterebbe la liberazione di fibre microscopiche di amianto che, se inalate, generano gravi rischi per la salute e per l’apparato respiratorio.

Indicazioni operative per i cittadini in caso di giocattolo integro

Chiunque individui o sia in possesso dell’articolo deve sospenderne immediatamente l’utilizzo e sottrarlo subito alla disponibilità dei bambini. Il giocattolo non deve essere in alcun modo aperto, tagliato, forato o svuotato, evitando ogni manipolazione non necessaria. È opportuno verificare la possibilità di riconsegnarlo al venditore originario o alla piattaforma online in virtù del richiamo ufficiale.

Qualora la consegna non risultasse possibile, occorre contattare la ASL (Azienza Sanitaria Locale) / ATS (Agenzia di Tutela della Salute) territorialmente competente o verificare con il proprio Comune o con il gestore dei rifiuti la procedura specifica predisposta, ricordando che la nota ministeriale non fissa una procedura nazionale unica.

Il prodotto non deve mai essere gettato autonomamente nei rifiuti domestici, né nell’indifferenziato, né nella plastica, né conferito all’ecocentro senza previo accordo con le autorità competenti.

Comportamento da adottare in caso di rottura o fuoriuscita di sabbia

Se l’involucro risulta rotto o la sabbia è già fuoriuscita, la situazione non va gestita come un normale smaltimento ma richiede particolare cautela. È necessario allontanare immediatamente i bambini e tutte le altre persone dall’area interessata, evitando di tentare di dispendere o raccogliere il materiale in autonomia. È severamente vietato spazzare a secco, soffiare sul materiale o utilizzare un normale aspirapolvere domestico, operazione che finirebbe per frammentare e diffondere le fibre nell’aria. Bisogna invece interdire l’accesso alla stanza e anche in questo caso contattare con urgenza la ASL/ATS competente, citando gli estremi della notifica Safety Gate SR/01963/26, per attenersi alle istruzioni impartite e valutare una specifica bonifica dell’ambiente.

Misure di controllo nelle scuole, negli asili e verifica di articoli similari

Poiché il Ministero ha evidenziato che tali prodotti potrebbero essere stati acquistati direttamente da strutture per l’infanzia, i comuni sono invitati a sollecitare verifiche approfondite presso asili nido, scuole e ludoteche. I controlli devono riguardare i giochi disponibili nelle aule, i registri degli acquisti effettuati nel 2025 e nel 2026 tramite piattaforme online e le confezioni ancora conservate.

Se individuato integro, il gioco deve essere subito rimosso senza manomissioni; se rinvenuto rotto in ambiente scolastico, l’accesso all’area va bloccato all’istante, sospendendo le ordinarie pulizie e allertando la ASL/ATS. Infine, la nota ministeriale raccomanda attenzione verso articoli simili con riempimento di sabbia: in caso di rinvenimento di prodotti analoghi non chiaramente identificabili, potrà essere valutata l’opportunità di procedere all’analisi della loro composizione presso i Centri Regionali Amianto competenti per escludere la presenza di contaminati.