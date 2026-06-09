Al via all'Università di Catanzaro la Forte Magna Graecia Summer School , un'eccezionale esperienza di apprendimento, ormai diventata un punto di riferimento per i tirocinanti in Ortopedia e Traumatologia under 40 di tutta Europa. La nona edizione della Scuola, promossa dalla Forte, Federazione europea che riunione giovani specialisti e medici in formazione, è organizzata da Michele Mercurio , professore associato di malattie dell'apparato locomotore e dirigente medico dell'Azienda Dulbecco nonchè past president della Forte, insieme al professore ordinario di Ortopedia e Traumatologia e già direttore della Scuola di specializzazione, Giorgio Gasparini.

L'appuntamento prevede due corsi paralleli che mettono al centro tutte le aree tematiche dell'ortopedia: da una parte il Comprehensive Review Course , per chi desidera ampliare le proprie conoscenze partecipando a un approfondimento di revisione generale. Dall'altra l' Exam Preparazione Corso , pensato per chi cerca una formazione più interattiva in preparazione agli Esami Nazionali e all'Esame EBOT. I partecipanti si cimentano nella discussione di casi clinici e interagiscono con gli esperti in un'atmosfera amichevole e confortevole con un corpo docente altamente qualificato composto da oltre 50 esperti internazionali di primo livello ed esaminatori EBOT. Lezioni complete di alta qualità, presentazioni di casi strutturati e interventi magistrali tenuti da chirurghi pionieri sono dunque i capisaldi dell'iniziativa in corso all'ateneo catanzarese.

«Sono molto contento di come sta andando. Abbiamo un parterre con ospiti provenienti da oltre 28 nazioni europee. Le relazioni stanno suscitando grande interesse da parte dell'uditorio - commenta Mercurio - e per l'ateneo è un'importante momento di internazionalizzazione. Continueremo fino a venerdì 11 giugno con questo percorso di conoscenza avanzata. È un'occasione di crescita non solo professionale, ma lo spirito della Forte, Federation of Orthopaedic and Trauma Trainees in Europe, è proprio la connessione tra tutti i partecipanti, con il loro background, con la facoltà, in un ambiente che sia quanto più prono allo scambio culturale - sottolinea lo specialista -. Il nostro motto è "Learn from the best, Connect with your peers", che letteralmente vuol dire "impara dai migliori, connettiti con i tuoi colleghi", proprio per testimoniare questo insegnamento che proviene dai migliori ortopedici, ma nell'ottica di uno scambio culturale».

«Oggi celebriamo una bellissima giornata, l'inizio di una Summer School, la Forte Summer School, per la quale devo veramente ringraziare i miei colleghi ortopedici, il professore Gasparini, il professore Familiari e soprattutto il professore Mercurio che è il motore di questa iniziativa - ha commentato il rettore Giovanni Cuda in apertura dei lavori -. È un meeting interessante, è un meeting di giovani ma anche di leader internazionali che si basa su un approccio molto informale nel quale le persone coinvolte nello studio e nella ricerca di patologie di carattere ortopedico si incontrano, discutono e lo fanno soprattutto con le generazioni più giovani. Per l'Università Magna Grecia, che ho il privilegio di servire, questa è una straordinaria occasione perché presenta l'Università stessa a tanti colleghi che vengono da fuori regione e da fuori dell'Italia e ci consente di dimostrare quanto di buono e quanto di qualità viene fatto all'interno del nostro Ateneo. Quindi ringrazio ancora il professor Mercurio e tutto il gruppo degli ortopedici per aver organizzato questo bellissimo incontro, questa bellissima Summer School».