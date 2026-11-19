I rilievi della Ragioneria generale dello Stato e dei Tavoli ministeriali riportano al centro una questione che Mimmo Bevacqua aveva già sollevato nell’intervista a LaC News24. Una riflessione che nasce anche dal suo recente libro e che oggi trova conferma nei numeri e nelle valutazioni ministeriali.

«Una cosa è uscire dal commissariamento, altra cosa è uscire dal Piano di rientro». Era questo il senso della riflessione che Mimmo Bevacqua aveva affidato, nei giorni scorsi, a un’intervista a LaC News24, tornando su uno dei temi più delicati del dibattito sulla sanità calabrese.

Oggi, alla luce delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato e dei rilievi dei Tavoli ministeriali sulla verifica annuale del Piano di rientro 2025, quella distinzione assume un significato ancora più evidente.

«Non si trattava – spiega Bevacqua – di mettere in discussione il valore del superamento del commissariamento, né di negare l’importanza di quel passaggio. Si trattava, piuttosto, di evitare una sovrapposizione impropria tra due questioni profondamente diverse. La fine della gestione commissariale non equivale automaticamente al risanamento dei conti, al superamento delle criticità organizzative e, soprattutto, alla restituzione ai cittadini di una sanità capace di garantire pienamente il diritto alla salute».

Una riflessione che si inserisce nel percorso di analisi sviluppato anche nel suo recente libro, nel quale Bevacqua affronta le contraddizioni e le prospettive della Calabria, interrogandosi sulla distanza troppo spesso esistente tra gli annunci della politica e la realtà vissuta dalle comunità.

I dati emersi dal monitoraggio ministeriale restituiscono oggi un quadro che merita attenzione. Il disavanzo sanitario del quarto trimestre 2025, prima delle coperture, viene quantificato in 132,589 milioni di euro. La verifica annuale del Piano di rientro per il 2025 ha avuto esito non positivo. Permangono inoltre criticità in materia di prevenzione, screening oncologici, pagamenti ai fornitori e organizzazione dell’assistenza territoriale.

«Sono elementi – osserva Bevacqua – che ci ricordano quanto sia necessario distinguere tra un risultato amministrativo e un risultato sostanziale. Il primo può essere importante, ma il secondo è quello che interessa davvero i cittadini. Perché la sanità non si misura attraverso i provvedimenti annunciati o le celebrazioni istituzionali, ma attraverso la possibilità concreta di ottenere una prestazione in tempi ragionevoli, di accedere alla prevenzione, di trovare risposte sul proprio territorio e di non essere costretti a lasciare la propria regione per curarsi».

Il punto, dunque, non è stabilire chi abbia ragione in una disputa politica, ma riconoscere che il percorso di risanamento della sanità calabrese non può essere considerato concluso soltanto perché è terminata una fase commissariale.

«La questione che avevo posto – conclude Bevacqua – era e resta essenzialmente questa: non confondiamo il superamento del commissariamento con il superamento dei problemi della sanità calabrese. Sono due percorsi distinti e il secondo richiede ancora un lavoro profondo. Oggi i rilievi ministeriali ci dicono che quella distinzione non era una sottigliezza tecnica, ma un dato sostanziale. E ci ricordano che, al di là degli annunci, il vero giudizio sulla sanità lo danno i cittadini, ogni giorno, quando hanno bisogno di curarsi».