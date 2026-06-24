«Credo che sia afferente al rapporto che in questi mesi si è creato tra il Governo e la Corte dei Conti. Ritengo però che sia già risolta da qualche ora. Domani, infatti, farò le prime delibere che riguardano la sanità e le firmerò da assessore alla Sanità, non più da commissario». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando della pronuncia della Corte dei Conti sulla fine del commissariamento della sanità calabrese, a margine della conversazione "Il coraggio di innovare" con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, A Roma.