Cosenza si prepara ad accogliere un punto di riferimento nazionale per la salute mentale, la ricerca e il supporto alle famiglie. Proseguono infatti i lavori del Centro per le Neuroscienze Avanzate promosso dalla Fondazione “Le Idee di Chicco”, dopo la firma della convenzione con l’Università della Calabria e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Un progetto che segna un cambio di passo importante nella promozione al benessere psicologico.

Si tratterà infatti di una struttura ad alto impatto scientifico, ma anche di una presenza concreta sul territorio, con servizi attivi e accessibili alla comunità. Il Centro è intitolato a Francesco Occhiuto, la cui memoria rappresenta una presenza viva che ispira, accompagna e orienta le scelte della Fondazione. «Intitolare il Centro a Francesco Occhiuto non è un gesto formale: è una scelta che orienta il nostro lavoro. La sua memoria è per noi una presenza viva, che ci richiama ogni giorno alla responsabilità di offrire risposte concrete a quanti vivono un disagio psicologico», dichiara Simone Tropea, Direttore Generale della Fondazione “Le Idee di Chicco”.

In questa direzione è già operativo il servizio di ascolto e orientamento, rivolto a famiglie e individui che cercano un primo aiuto. Uno spazio qualificato in cui la sofferenza psicologica che in tanti vivono – circa il 16% dei calabresi – possa essere accolta, riconosciuta e affrontata attraverso percorsi chiari e sostenibili. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede della Fondazione in via Don Gaetano Mauro 1, ed è accessibili a chiunque, su prenotazione.

Per accedere è possibile scrivere a info@leideedichicco.it o contattare telefonicamente la Fondazione allo 0984/1455033 negli orari di apertura. Il centro è stato recentemente inaugurato da S.B. il Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, durante la sua visita pastorale a Cosenza. A rafforzare l’impegno della Fondazione, a partire dal 27 marzo alle ore 18:30, prenderà il via la Scuola Genitori 2026, dal titolo “Crescere con figli che crescono – Quando esserci conta davvero”.

Si tratta di un percorso già sperimentato negli anni da diverse realtà del territorio e oggi promosso dalla Fondazione “Le Idee di Chicco” insieme a Tagesmutter – Mamme di giorno, Consultorio La Famiglia e La Cooperativa delle Donne, in collaborazione con scuole e istituzioni educative del territorio, tra cui l’Istituto Comprensivo “Spirito Santo” e l’Istituto Comprensivo “Fausto Gullo”. Il ciclo di incontri, gratuiti e aperti al pubblico, si svolgerà tra la sede della Fondazione e gli istituti scolastici coinvolti, affrontando temi centrali dell’esperienza educativa contemporanea: dalla gestione delle emozioni alle fragilità adolescenziali, dalla relazione genitore-figlio alle sfide del neurosviluppo.

Anche per la partecipazione alla Scuola Genitori è richiesta la prenotazione, scrivendo a info@leideedichicco.it o agli indirizzi indicati nella locandina ufficiale. Con il Centro per le Neuroscienze Avanzate, il servizio di ascolto e la Scuola Genitori, la Fondazione “Le Idee di Chicco” consolida così un modello di intervento che tiene insieme ricerca, prevenzione e accompagnamento, restituendo centralità alla persona e alla comunità.