Aveva appena 13 anni Maria Larosa quando le venne diagnosticata una malattia renale cronica. Una patologia che è entrata prepotentemente nella sua vita costringendola ad anni e anni di dialisi. « La dialisi ti fa sopravvivere e non vivere - racconta -, il sapore di bere un bicchiere d'acqua si ha soltanto con la fortuna di avere un trapianto». Una fortuna che questa donna di 45 anni ha avuto e non una volta sola ma due con il primo trapianto da ragazzina, il secondo dopo i problemi renali avuti in gravidanza, entrambi a Milano. « Dal primo al secondo trapianto sono passati 13 anni. Tanto mi è durato il primo rene e da lì ho avuto la fortuna di diventare mamma. Oggi ho un bambino di 12 anni».

È una storia di speranza quella di Maria La Rosa, dopo anni di dialisi la rinascita grazie a un doppio trapianto di rene e l’impegno in prima persona nell’Aned, l’associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto.

Emozioni e riserve

E il ricordo di quella notizia è ancora impresso nella sua mente. «Ancora mi emoziono a pensarci, soprattutto se penso alla seconda chiamata. E' venuto mio figlio a dirmi "mamma, mamma c'è una telefonata da Milano". Io in quel momento non pensavo al trapianto perché stavo poco bene e posso dire che il trapianto è arrivato nel momento più buio della mia vita. Quando ho preso la cornetta mi hanno detto "signora c'è un rene disponibile, deve partire subito" . E' stata un'emozione indescrivibile, mio ​​figlio piangeva a dirotto, ricordo ancora le sue parole: "mamma finalmente ti daranno un rene nuovo e potrai prendermi in braccio". E' stata un'emozione indescrivibile».

L'impegno con Aned