Operatori dell’emergenza urgenza ancora in piazza a Catanzaro, davanti la sede della Regione in protesta per accendere nuovamente i riflettori su un settore in grave crisi. La mobilitazione è stata indetta dai sindacati Usb, Nursing Up e Fsi Usae, già promotori di una simile iniziativa durante l’estate.

«Le ragioni di questa manifestazione sono identiche a quelle di agosto» ha specificato Stefano Sisinni referente regionale del Nursing Up. «Da tempo stiamo evidenziando una situazione molto grave: i medici e gli infermieri e, in generale, il personale dell’emergenza urgenza sta scappando, i tempi di intervento si sono molto dilatati e quindi bisogna prendere atto di questa situazione».

Sisinni ha quindi sottolineato di aver chiesto un incontro al presidente della Regione Calabria «in modo che si possa discutere degli effetti della riforma che a nostro avviso è fallimentare. Siamo preoccupati – ha aggiunto -, il rischio clinico è elevato». Secondo il referente del Nursing Up la legge di riforma «ha soppresso tre centrali operative su cinque creando un problema. Inoltre non è stata confermata l’indennità di pronto soccorso al personale che la merita per il lavoro che svolge. Con nostro grande stupore nel 2026 la Regione Calabria ha deciso di non confermarla. Questa è una ingiustizia» ha concluso Sisinni.

«Le difficoltà sono molteplici, da diverso tempo lavoriamo senza personale medico» ha evidenziato Fabrizio De Sando, responsabile Usb Calabria. «C’è una grave carenza nel settore ma anche una difficoltà a formare nuove figure». Il rappresentante sindacale ha inoltre evidenziato il mancato riconoscimento dell’indennità di pronto soccorso. «Noi oggi rivendichiamo un'indennità specifica per gli operatori ogni giorno sottoposti a stress incredibile e, spesso e volentieri, come accade anche in tutta Italia, a minacce e violenza».

De Sando punta il dito quindi contro una professione e un settore diventato «sempre meno attrattivo, proprio perché veniamo sottoposti a uno stress psicofisico importante. Basti pensare che oggi ho fatto il turno di notte, e questa notte farò di nuovo un turno di lavoro da 12 ore, quindi diventa massacrante in quanto c'è una carenza cronica di personale». Il dipartimento Salute ha mostrato apertura ad incontrare una delegazione di manifestazioni nei prossimi giorni.