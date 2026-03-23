Negli ultimi giorni, alcuni episodi di epatite A hanno interessato diverse aree della Calabria, attirando l’attenzione delle autorità sanitarie e della popolazione. Tuttavia, i dati aggiornati invitano alla prudenza ma non all’allarmismo, soprattutto per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria.

Secondo le informazioni fornite dal Grande Ospedale Metropolitano, negli ultimi 90 giorni nel territorio reggino sono stati registrati soltanto due casi di epatite A. Un numero estremamente contenuto che, se rapportato alla popolazione complessiva, conferma come la situazione sia sotto controllo e ben lontana da scenari emergenziali.

Gli esperti sottolineano che i focolai segnalati in altre aree della regione sono monitorati costantemente e gestiti attraverso protocolli sanitari già consolidati. Fondamentale resta la prevenzione, che passa attraverso corrette norme igieniche, il consumo di alimenti sicuri e, nei casi indicati, la vaccinazione.

La presenza di pochi casi isolati, come quelli registrati a Reggio Calabria, rappresenta infatti una situazione fisiologica e non un segnale di diffusione incontrollata del virus. In conclusione, mentre l’attenzione resta alta su tutto il territorio calabrese, i dati rassicurano: nella provincia reggina l’epatite A non rappresenta, allo stato attuale, una criticità sanitaria rilevante.