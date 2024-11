Riapre dopo quasi un anno di chiusura lo sportello informativo dedicato alla fibromialgia nell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Lo annuncia la sezione locale Aisf con le sue volontarie e la referente Maria Concetta Scerbo.

Giovedì 21 ottobre dalle 10 alle 12 nei locali del Tribunale per i diritti del Malato, verrà fatta informazione e ascolto su una sindrome ancora semi sconosciuta. All’evento è stato invitato il direttore generale ff Ilario Lazzaro e il direttore sanitario Antonio Gallucci, oltre che il direttore di Medicina Interna Gerardo Mancuso, l’associazione Malati cronici, Italia nostra e Cittadinanza attiva che per tutto il tempo hanno sostenuto e supportato ogni iniziativa della sezione con la loro continua presenza.

«Lo sportello - spiega una nota - ha il ruolo di non far più sentire sole le persone in un percorso che per tanto tempo non ha avuto visibilità e ascolto». Ci si può rivolgere alle volontarie tramite lo sportello ospedaliero o la pagina facebook Aisf Odv sezione di Lamezia dove saranno pubblicati tutti gli eventi o i relativi cambiamenti. È fruibile anche un indirizzo e mail aisf.lameziaterme@gmail.com