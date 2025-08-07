Nella mattinata di oggi si è svolto un sopralluogo presso l’ospedale di Gioia Tauro “Giovanni XXIII” da parte dei tecnici dell’Asp, alla presenza del sindaco Simona Scarcella, della Delegata alla Sanità Giusi Magno e del direttore del presidio ospedaliero, Caglioti, per verificare lo stato di avanzamento delle attività propedeutiche all’attivazione della tac e del mammografo.

L'intervento è reso possibile grazie alla determina del direttore della gestione tecnico patrimoniale - Reggio Calabria, n. 1814 del 25/06/2025, con la quale è stata formalmente definita la procedura di gara per l’acquisto delle due importanti apparecchiature diagnostiche.

«Quello di oggi è un passo concreto e atteso da tempo – ha dichiarato Giusi Magno-. L’installazione della Tac e del mammografo consentirà di rafforzare in modo significativo l’offerta sanitaria del nostro territorio, garantendo prestazioni fondamentali in loco e riducendo disagi e tempi di attesa per i cittadini».

Il Sindaco Scarcella ha espresso soddisfazione per l’impegno condiviso tra le istituzioni, sottolineando come la collaborazione tra Comune, Asp e direzione ospedaliera stia producendo risultati tangibili per la comunità. I tecnici dell’asp hanno confermato che le verifiche tecniche procedono secondo la tabella di marcia e che la struttura è pronta ad accogliere le nuove apparecchiature, le quali saranno operative nel più breve tempo possibile. L’amministrazione comunale garantisce che continuerà a monitorare con attenzione ogni fase del processo, nella consapevolezza che il diritto alla salute passa anche attraverso il rafforzamento delle dotazioni strumentali nel presidio Ospedaliero.