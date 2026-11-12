Dalla liquidità insufficiente ai bilanci passati in un anno dall’avanzo a un rosso di 84,5 milioni. E ora, per rientrare nei parametri, potrebbero saltare posti di lavoro anche nelle case e negli ospedali di comunità: «Si tagliano servizi per fare cassa»

«Ci sono alcuni dati inconfutabili sulla situazione economica e finanziaria dell'ASP di Cosenza che hanno ricadute nell'erogazione dei servizi sanitari e territoriali ai cittadini». E’ quanto dichiara Carlo Guccione, membro della direzione nazionale del Pd ed esperto di sanità calabrese.

«La prima è che il 30 settembre scorso l'Asp cosentina ha adottato una delibera di impignorabilità delle somme perché ha un alto tasso di contenzioso e quindi per evitare che i servizi essenziali vengano bloccati per mancanza di risorse, adotta una delibera di questo genere. L'altro dato molto significativo della situazione dell'Asp di Cosenza è che ad oggi l'anticipazione che l'ASP ha chiesto alla banca arriva oltre i 252 milioni di euro».

Una cifra importante soprattutto se si considera, come sottolinea Guccione che «l’anticipazione di cassa non è un finanziamento strutturale a lungo termine, ma una linea di credito a breve termine. La spesa per soli interessi passivi ed oneri finanziari drena annualmente tantissime risorse distolte all’assistenza diretta ai cittadini. C'è una mancanza di liquidità di cassa che impedisce il corretto funzionamento dell'Asp, sia per quanto riguarda i pagamenti degli stipendi, sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi, tenendo conto che l'Asp di Cosenza è la più grande della Calabria»

Un'altra fattore emblematico di come vengono redatti i bilanci nelle Asp calabresi riguarda il passaggio, nell’arco di una sola annualità, di un bilancio di qualche migliaia di euro di avanzo di gestione a 84,5 milioni di perdita. «Questo - spiega Guccione - pone un sacco di interrogativi sulla attendibilità dei bilanci dell'ASP. Il "passaggio" all'inatteso disavanzo di 84,5 milioni è la formalizzazione di perdite che esistevano già sottotraccia, ma che non venivano contabilizzate correttamente. Bilanci non attendibili o falsati da sopravvenienze passive cancellano la capacità programmatica dell'azienda: senza un quadro chiaro delle risorse a disposizione, qualsiasi piano di rientro o di investimento strutturale diventa inefficace».

In più in base ai tetti di spesa per il personale stabiliti dalla programmazione regionale che è stato pubblicato recentemente con la delibera di giunta, la spesa prevista per il personale l'ASL di Cosenza non può superare i 274 milioni. «Ad oggi - dice Guccione - siamo a 302 milioni. Quindi abbiamo sforato di circa 30 milioni il budget e in base a questa cosa l'Asp si preparerebbe a non rinnovare i contratti per 150 persone tra OSS, infermieri, dirigenti biologici e logopedisti. Fra l’altro ci sono diverse di queste figure assunte con contratti in scadenza il prossimo 31 dicembre che prestano servizio presso le case e gli ospedali di comunità. Con il nuovo anno per rispettare i parametri di spesa del personale si corre il rischio che questi contratti non verranno prorogati e quindi verranno meno le funzionalità di queste strutture territoriali».

Tutti questi elementi - dice l’esponente del Pd - fanno mettere in dubbio la veridicità dei bilanci della più grande Asp della Calabria che da sola vale un terzo dell’intero valore del Servizio sanitario regionale. «Allora è arrivato il momento di fare chiarezza - conclude Guccione - All’Asp di Cosenza bisogna fare trasparenza e dire una volta per tutte da dove arrivano questi bilanci, come sono stati formati. Altrimenti è evidente che l’eventuale uscita dal commissariamento è solo un bluff, nei fatti per la sanità calabrese non è cambiato nulla. La concomitanza di impignorabilità sui fondi, spesi per interessi passivi sulle anticipazioni di cassa, bilanci instabili e sforamento dei tetti per il personale disegnano una morsa finanziaria in cui a pagare il prezzo più alto sono la stabilità occupazionale degli operatori sanitari e il diritto alla cura dei cittadini»