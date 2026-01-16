La deputata del M5s: «Come mai nonostante l’accordo sottoscritto tra l’Asp e un’organizzazione di volontariato il 12 settembre scorso il servizio non era attivo? Si accertino le responsabilità»
«La morte di Antonio “Tonino” Sommario non può essere archiviata come una tragica fatalità. A Longobucco il servizio di emergenza-urgenza 118 era formalmente previsto, disciplinato da una convenzione sottoscritta tra l’Asp di Cosenza e un’organizzazione di volontariato, ma non è mai diventata operativa. È su questo corto circuito istituzionale che ho chiesto risposte puntuali al ministro della Salute e alla prefetta di Cosenza». Lo dichiara in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino.
«La convenzione – spiega Baldino – qualifica il servizio 118 come pubblico, essenziale e non interrompibile, con copertura H24. Tuttavia, l’attivazione del punto di stazionamento di Longobucco risulta subordinata a una serie di adempimenti amministrativi e autorizzativi in capo alle istituzioni competenti. Il nodo non riguarda l’associazione di volontariato, che non può operare senza il completamento dell’iter previsto, e che risulterebbe aver acquistato una nuova ambulanza per erogare il servizio, ma il mancato coordinamento e la mancata tempestività delle amministrazioni coinvolte».
«Vicende come questa mostrano con chiarezza la distanza che può crearsi tra i proclami ufficiali e la vita reale delle comunità, soprattutto nelle aree interne. Quando i servizi vengono annunciati o formalmente istituiti, ma non resi concretamente operativi, il rischio è che la narrazione istituzionale finisca per nascondere fragilità che emergono poi nei momenti più drammatici».
«Nell’interrogazione parlamentare ho chiesto di chiarire – prosegue la parlamentare – quali uffici fossero responsabili del rilascio dei pareri igienico-sanitari e di sicurezza, e perché soprattutto nonostante una convenzione sottoscritta il 12 settembre scorso, il servizio non fosse attivo al momento del bisogno».
«Con una formale nota al prefetto di Cosenza – aggiunge Baldino – ho inoltre chiesto l’attivazione dei poteri di vigilanza e coordinamento, affinché venga accertato se vi siano state omissioni, ritardi o inerzie amministrative che abbiano di fatto lasciato un’intera comunità priva di un servizio di emergenza vitale».
«Nelle aree interne – conclude Baldino – l’assenza o il ritardo di un’ambulanza non è una variabile neutra: è una questione di vita o di morte. Per questo serve chiarezza e definire le responsabilità sulla mancata attivazione della convenzione ma soprattutto serve che il servizio di 118 a Longobucco sia reso immediatamente operativo. Lo Stato non può arretrare proprio dove la fragilità è maggiore».