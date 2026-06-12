L’avviso, gestito da Azienda Zero, ha fatto davvero il giro del mondo. Particolare attenzione ha suscitato nei Paesi dell’America Latina, in misura minore in Europa. Tutti i dati

L’avviso costruito per attrarre medici dai paesi dell’Unione Europea e dall’estero si è, infine, rivelato più attrattivo per i professionisti italiani. È la tendenza che emerge dall’analisi delle domande dei partecipanti alla manifestazione d’interessa gestita da Azienda Zero per reclutare sanitari da destinare agli enti del servizio sanitario regionale. La procedura si è, infatti, avvalsa di apposite norme che consentono anche a medici che non hanno conseguiti i titoli in Italia di poter esercitare temporaneamente la professione.

L’avviso aperto a camici bianchi di ogni nazionalità ha, infine, calamitato l’attenzione dei medici italiani. Più della metà delle domande - il 53,3% - è stata presentata da professionisti di nazionalità italiana. Seconda nazione per numero di partecipanti è Cuba e, a seguire, la Colombia, l’Argentina, il Brasile e il Venezuela; seppur questi ultimi con numeri più contenuti.

E le domande sono arrivate davvero da ogni parte del mondo. Per lo più, dai Paesi dell’America Latina. Nello specifico, su 257 partecipanti ben 137 sono italiani, 64 cubani (24,9%), 10 colombiani (3,9%), 9 argentini (3,5%), 7 brasiliani (2,7%) e 6 venezuelani (2,3%).

I medici di nazionalità italiana e cubana rappresentano il 78% delle domande pervenute. Ma l’avviso, seppur con una partecipazione più bassa, ha fatto il giro del mondo: domande sono arrivate dall’Egitto, dal Madagascar, dalla Russia, dall’Ucraina e, perfino, dalla Cina.

In misura minore dai Paesi dell’Unione Europea (esclusa l’Italia): 9 domande, il 3,5%. Per distribuzione territoriale, l’avviso ha suscitato maggiore interesse tra i paesi dell’America Latina: 106 domande, il 41,2%. Presente anche l’Africa con 4 domande (1,6%) e l’Asia con 1 domanda (0,4%).

Ecco tutti i Paesi di provenienza dei partecipanti:

Italia ████████████████████████████ 137 (53,3%)

Cuba ████████████████ 64 (24,9%)

Colombia ██ 10 (3,9%)

Argentina ██ 9 (3,5%)

Brasile █ 7 (2,7%)

Venezuela █ 6 (2,3%)

Messico █ 3 (1,2%)

Ucraina █ 3 (1,2%)

Bolivia ▌ 2 (0,8%)

Egitto ▌ 2 (0,8%)

Russia ▌ 2 (0,8%)

Cile ▏ 1 (0,4%)

Cina ▏ 1 (0,4%)

Ecuador ▏ 1 (0,4%)

Georgia ▏ 1 (0,4%)

Madagascar ▏ 1 (0,4%)

Perù ▏ 1 (0,4%)

Rep. Bielorussia ▏ 1 (0,4%)

Rep. El Salvador ▏ 1 (0,4%)

Serbia ▏ 1 (0,4%)

Spagna ▏ 1 (0,4%)

Tunisia ▏ 1 (0,4%)

Uruguay ▏ 1 (0,4%)