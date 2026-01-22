Entro febbraio-marzo 2026 l'approvazione del progetto esecutivo, dopodiché inizieranno i lavori veri e propri, poiché quelli effettuati finora erano preliminari di preparazione del cantiere, e completamento dell’opera previsto entro fine 2028.



Sembra ci siano buone notizie per chi era in apprensione per conoscere le date effettive dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale della Piana, destinato a sorgere a Palmi e a servire un territorio bramoso di servizi sanitari. Il dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria ha risposto ufficialmente all’interrogazione avanzata dal Consigliere regionale Giuseppe Ranuccio.

«Ne prendiamo atto e vigileremo affinché siano rispettati i tempi – afferma Ranuccio -. Attendiamo con ansia l’osservanza della data della fine dei lavori. A me piace parlare con atti e fatti. Lo farò sempre per informare i cittadini ed essere il loro megafono. È questo il senso del mandato che mi hanno affidato: stare all’opposizione per avanzare proposte, per vigilare e controllare, denunciare con forza le cose che non vanno. L’ho fatto con il mio primo atto e continuerò a farlo su ogni tema, con la massima trasparenza».