Stato d’agitazione revocato. Tre mesi dopo, il Nursind Cosenza rimuove lo striscione apposto negli spazi esterni dell’ospedale di Cariati il 12 giugno scorso per sollevare le criticità gestionali e organizzative legate alla carenza di personale.

Sanità

Carenza di personale e lavori a passo di lumaca, all’ospedale di Cariati è stato di agitazione

Mariassunta Veneziano
Carenza di personale e lavori a passo di lumaca, all’ospedale di Cariati è stato di agitazione

Subito dopo, l’Asp aveva avviato il confronto con l’organizzazione sindacale, la cui scelta deriva proprio dall’esito positivo delle interlocuzioni avute: «L’Azienda ha dimostrato disponibilità al dialogo ed ha intrapreso azioni concrete finalizzate al miglioramento delle condizioni lavorative ed alla tutela del personale».

«Si conclude una fase importante – spiega il dirigente Nicodemo Capalbo –. Abbiamo avuto incontri importanti con la direzione sanitaria, con interlocuzioni quasi quotidiane. Gran parte delle questioni sono state verbalizzate e prese in carico, in più abbiamo ottenuto tre unità per la Rsa medicalizzata, due infermieri e un Oss. La crisi di questi ultimi mesi è stata superata».

«Il sindacato – fa sapere il Nursind – continuerà a monitorare con attenzione l’attuazione degli impegni assunti dall’Azienda, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori». Così come si continuerà a vigilare sull’andamento dei lavori nel presidio, per l’effettiva realizzazione di quanto previsto nel Dca 78/24, il documento di riorganizzazione della rete ospedaliera che sancisce la riapertura del “Vittorio Cosentino” come ospedale di zona disagiata.

Sanità

L’ospedale di Cariati pronto (sulla carta) a restituire al territorio il diritto alla salute: «Ma l’attesa continua»

Mariassunta Veneziano
L’ospedale di Cariati pronto (sulla carta) a restituire al territorio il diritto alla salute: «Ma l’attesa continua»

«Attendiamo le elezioni regionali, chiederemo che questo ospedale abbia maggiori attenzioni visto il bacino d’utenza che va a servire», conclude Capalbo.