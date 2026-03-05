Vitaliano De Salazar si è espresso dopo aver passato in rassegna gli ambienti del nosocomio, compresi i reparti operanti, la postazione del 118, gli uffici, le sale operatorie oggi dismesse e altri locali che dovranno tornare ad ospitare attività, come riportato sull’ultimo atto aziendale

Ridare slancio e visibilità all'ospedale di Praia a Mare per attrarre flussi di pazienti provenienti anche da Basilicata e Campania, generando mobilità attiva e cash-flow per le casse dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Questa la visione di Vitaliano De Salazar, commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, esposta al sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, all'assessore alla Sanità, Elisa Selvaggi, e al personale della struttura nel corso di una recente visita sul posto.

La valutazione di De Salazar

Il commissario, di nomina recente, si è così espresso dopo aver passato in rassegna gli ambienti dell'ospedale di Praia a Mare, compresi i reparti operanti, la postazione del 118, il cantiere per la ristrutturazione della Dialisi, gli uffici, le sale operatorie oggi dismesse e altri locali che dovranno tornare ad ospitare attività per come riportato sull’ultimo atto aziendale.

La struttura, nel suo insieme, è stata valutata positivamente da De Salazar che ha parlato di spazi adatti a intraprendere un concreto percorso di valorizzazione. Questo, sarà basato sull'organizzazione di sessioni di prestazioni “fiume”, da realizzare anche nei fine settimana, sfruttando il potenziale già presente in termini di diagnostica e di ambulatori.

La soddisfazione del sindaco

Il sindaco De Lorenzo ha espresso soddisfazione. «Sappiamo molto bene che il percorso di riapertura non è una passeggiata di salute, atteso che dal 2017 ad oggi, nonostante sentenze chiare e precise, restano molte cose da fare. Sappiamo che il presidente Occhiuto ha idee precise per gli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce e sulla loro riapertura e contestualizzazione nella rete emergenza e urgenza. Idee discusse di recente in un incontro in Cittadella. La visita in presenza del commissario De Salazar, a circa un mese dal suo insediamento è in linea con questo percorso, oltre che un segnale importante alla popolazione.

Apprezziamo molto la rinnovata attenzione sulla nostra struttura - ha proseguito il primo cittadino - e la volontà espressa di pianificare miglioramenti. Bisogna trarne un messaggio di speranza e nuovo slancio in questo percorso che non può e non deve avere un valore di parte politica, ma solo di civiltà e rispetto per i cittadini.

Abbiamo offerto massima collaborazione al commissario perché abbiamo visto in lui un professionista di esperienza e di grande competenza, in grado di prendere decisioni importanti con l’autorevolezza di chi sa cosa si deve fare. Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto e il commissario De Salazar per aver dimostrato ulteriore attenzione e rinnovato impegno per il benessere della nostra comunità», ha concluso De Lorenzo.