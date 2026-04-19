Visite mediche, consulenze personalizzate e opuscoli informativi per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di abitudini salutari e diagnosi precoce, con una partecipazione trasversale che ha coinvolto anziani e giovani

Sono stati circa duecento i pazienti che hanno aderito, nella giornata di sabato, in piazza Municipio di Vibo Valentia, alla terza Giornata Nazionale della Prevenzione promossa da Fadoi (Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti) e Animo (Associazione nazionale degli infermieri di medicina ospedaliera) con l’importante supporto della Croce Rossa Italiana - comitato di Vibo Valentia.

Ventiquattro le piazze di città italiane coinvolte in un evento che ha visto medici e infermieri effettuare, gratuitamente, visite e fornire consigli su un corretto stile di vita. Alla cittadinanza è stata fornita un’attività di screening gratuito attraverso la misurazione della pressione arteriosa, del peso corporeo, della circonferenza addominale, della glicemia capillare, del colesterolo, nonché una consulenza personalizzata. Sono stati, inoltre, distribuiti opuscoli divulgativi per fornire consigli sull’adozione di un corretto stile di vita. Da sottolineare la partecipazione non solo delle persone più anziane, ma anche di quelle più giovani, segno che la sensibilità verso questa tematica è viva e diffusa.

La location della manifestazione è stata quella di piazza Municipio che, in una poco soleggiata giornata di sabato, ha visto l’impegno di tanti volontari, medici e infermieri internisti ospedalieri delle società scientifiche Fadoi e Animo. La dottoressa Desirée Addesi, presidente della Fadoi Calabria, ha messo in evidenza l’importanza della prevenzione primaria quale strumento imprescindibile per evitare l’insorgenza di malattie, attraverso l’adozione di sani stili di vita e l’azione mirata sui fattori di rischio.

«La prevenzione inizia dal territorio – ha detto – fuori dalle mura dell’ospedale e questo rappresenta il senso di questa giornata, fortemente voluta da medici e infermieri internisti che sono scesi in piazza per divulgare e promuovere le buone pratiche, iniziando dalle fasce di età più giovani. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione e il successo di questo evento, in particolare agli splendidi medici e infermieri di Fadoi e Animo, che sono scesi in piazza per una medicina più vicina ai pazienti, e ai volontari della Croce Rossa Italiana. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Vibo e agli enti patrocinanti: Ordine dei Medici di Vibo Valentia, Ordine delle Professioni infermieristiche, Consiglio regionale della Calabria e, soprattutto, alla cittadinanza che ha risposto con grande entusiasmo all’iniziativa portata avanti a livello nazionale».