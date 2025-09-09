Il presidente della Società Italiana di Neonatologia (Sin) Regione Calabria, Gianfranco Scarpelli, esprime un sentito ringraziamento a Roberto Occhiuto per aver definito, tra le prime regioni in Italia, le procedure relative all’acquisto del Nirsevimab necessario per realizzare in Calabria la profilassi contro le infezioni da virus sinciziale respiratorio.

«Si realizza una importante strategia di medicina preventiva – ha dichiarato Scarpelli – che consente di intercettare malattie gravi prima della loro manifestazione clinica, con notevole ricaduta sul benessere della popolazione infantile».

Dal mese di aprile 2025 la Sin Calabria ha distribuito una informativa consegnata ai genitori di tutti i nati nei punti nascita della Regione Calabria per sensibilizzare ed informare sulla necessità di effettuare la prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio sinciziale (Vrs) con l’uso del Nirsevimab da iniziare da ottobre.

«Un plauso va alle iniziative della Regione Calabria nel settore della prevenzione di fondamentale importanza per il futuro delle nuove generazioni, e in particolare a Francesco Lucia, dirigente del Settore Prevenzione del Dipartimento Salute e Welfare che è riuscito a completare, in tempi record, le procedure per l’acquisizione del Farmaco necessario per la Profilassi», si legge nella nota dell’Asp.

«Grazie alla profilassi si riuscirà ad evitare nei bambini al di sotto dei due anni di vita l’insorgenza della bronchiolite da virus sinciziale che molto spesso oltre ai ricoveri dei piccoli provoca gravi danni alle vie respiratorie con importanti esiti a distanza».

Pertanto dal 1° ottobre 2025 inizierà la profilassi con la somministrazione del Nirsevimab a tutti i bambini nati dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025 presso i centri vaccinali dell’Asp di Cosenza oppure presso il proprio pediatra di famiglia.

Inoltre tutti i neonati nati dal 1° ottobre 2025 in poi e fino al 31 marzo 2026 verranno sottoposti a profilassi nei rispettivi punti nascita.