La Regione Calabria ha avviato un bando per la selezione di 349 infermieri a tempo pieno e indeterminato, destinati alle aziende sanitarie e ospedaliere della regione. L’iniziativa, gestita da Azienda Zero, si svolge tramite mobilità volontaria regionale e interregionale, con valutazione per titoli e colloquio, e riguarda il ruolo sanitario nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, secondo il Ccnl comparto sanità 2022-2024.

Il presidente della Regione e Commissario ad acta per la sanità regionale, Roberto Occhiuto, ha commentato sui social: «È importante. Abbiamo avviato il reclutamento per 349 nuovi infermieri. Posti a tempo pieno e indeterminato nelle aziende sanitarie regionali».

La distribuzione dei posti disponibili copre l’intero territorio regionale:

ASP Catanzaro: 113 posti

113 posti ASP Vibo Valentia: 65 posti

65 posti ASP Crotone: 11 posti

11 posti AOU “Renato Dulbecco”: 31 posti

31 posti ASP Cosenza: 59 posti

59 posti AO Cosenza: 43 posti

43 posti ASP Reggio Calabria: 6 posti

6 posti GOM Reggio Calabria: 21 posti

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 7 marzo 2026.