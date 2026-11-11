Cesare Perri, già direttore di Dipartimento di salute mentale, denuncia il divario tra le risorse riconosciute alle strutture calabresi e le tariffe versate per i pazienti che si curano fuori regione. Nel mirino anche i dispositivi di ultima generazione e la mobilità sanitaria

La Calabria rischia di penalizzare i propri ospedali e, nello stesso tempo, di finanziare quelli del Centro-Nord. È il paradosso denunciato da Cesare Perri, medico psichiatra, già direttore di Dipartimento di salute mentale e docente universitario, che in una lettera aperta richiama l'attenzione sul sistema di remunerazione degli impianti di pacemaker e sulle ricadute economiche della mobilità sanitaria.

Al centro della contestazione c'è la distanza tra quanto la Regione riconoscerebbe alle proprie aziende sanitarie per gli interventi di elettrostimolazione e le somme che sarebbe invece tenuta a versare quando i pazienti calabresi scelgono di operarsi in altre regioni. Un divario che, secondo il medico, finirebbe per mettere in difficoltà i reparti locali, scoraggiando l'utilizzo delle tecnologie più innovative.

Pacemaker, il nodo dei rimborsi regionali

Perri parte da un dato: per un impianto standard di pacemaker, la Calabria riconoscerebbe alle proprie strutture 4.756 euro, in riferimento al codice DRG 552. Una cifra che, secondo la sua ricostruzione, non sarebbe sufficiente a coprire i costi degli interventi più complessi e, soprattutto, quelli che prevedono l'impiego di dispositivi senza fili, i cosiddetti leadless. In Italia questi sistemi rappresenterebbero circa il 7% dei 50mila impianti effettuati ogni anno. In Calabria, invece, la percentuale si fermerebbe al 3-4%, a fronte di una stima di 2mila-2.500 pacemaker impiantati annualmente. Il medico riferisce inoltre che altri 400-500 pazienti calabresi si rivolgerebbero ogni anno a strutture del Centro-Nord per interventi di elettrostimolazione. Il problema, nella sua analisi, non sarebbe la preparazione dei professionisti. Perri riconosce alle équipe cardiologiche, agli elettrofisiologi e al personale infermieristico calabrese competenze di alto livello, citando anche l'esperienza maturata presso l'Unità di terapia intensiva cardiologica del Policlinico universitario di Catanzaro. Il limite sarebbe piuttosto nelle risorse messe a disposizione dalle aziende sanitarie, condizionate dai vincoli di bilancio.

Il costo dei dispositivi senza fili

La denuncia si concentra in particolare sui pacemaker leadless monocamerali. Il solo acquisto del dispositivo, scrive Perri, comporterebbe una spesa di circa 8mila euro per l'azienda sanitaria. Sommando sala di elettrofisiologia, strumentazione, personale medico e infermieristico, materiali di consumo e degenza, il costo complessivo arriverebbe a 10.500-12mila euro. A fronte di questa spesa, il rimborso regionale indicato nella lettera resterebbe fermo a 4.756 euro per gli interventi classificati con DRG 552, mentre salirebbe a 9.384 euro per quelli più gravi, inquadrati nel DRG 551. Il risultato sarebbe una perdita contabile superiore a 6mila euro per ciascun impianto, secondo i calcoli del medico. Uno squilibrio che diventerebbe ancora più pesante con i sistemi leadless bicamerali, per i quali il costo del dispositivo può raddoppiare. Perri sottolinea che si tratta di una criticità che non riguarda soltanto la Calabria, ma il sistema tariffario nazionale. L'impiego di queste tecnologie, quando indicato dal quadro clinico, potrebbe ridurre le complicanze legate agli elettrocateteri e produrre benefici nel medio-lungo periodo, sia per il Servizio sanitario sia per la qualità della vita dei pazienti.

La mobilità sanitaria e il conto pagato al Nord

Il passaggio più critico della lettera riguarda la compensazione della mobilità sanitaria. Quando un paziente calabrese si trasferisce in un'altra regione per sottoporsi all'intervento, la Calabria deve riconoscere alla struttura che lo ha curato le tariffe previste dal sistema di compensazione interregionale, la Tariffa unica convenzionale (TUC). Secondo le cifre riportate da Perri, per un intervento classificato con DRG 552 il rimborso può oscillare tra 6.900 e 8.650 euro, mentre per il DRG 551 può superare gli 11mila euro, con ulteriori riconoscimenti nei casi in cui siano utilizzati dispositivi ad alto costo. È qui che, nella ricostruzione del medico, si produce il doppio svantaggio per la sanità calabrese: da una parte i reparti regionali riceverebbero risorse non adeguate a sostenere determinati interventi; dall'altra, quando i pazienti si curano fuori regione, la Calabria sarebbe chiamata a corrispondere importi più elevati alle strutture che li accolgono. Nel frattempo, le aziende sanitarie locali continuerebbero a sostenere i costi fissi di reparti e servizi che rischiano di essere sottoutilizzati. La lettera richiama anche le analisi di Agenas sulla mobilità sanitaria e sollecita un ripensamento dei meccanismi di remunerazione: dall'aggiornamento dei tariffari ai fondi aggiuntivi per i dispositivi innovativi, passando per gare centralizzate capaci di ridurre i costi di acquisto. La questione, dunque, non si esaurisce nel prezzo di un pacemaker. Riguarda la capacità della Calabria di mettere le proprie strutture nelle condizioni di offrire prestazioni tecnologicamente avanzate senza trasformarle in una voce di perdita per i bilanci aziendali. E chiama in causa anche il futuro assetto del Servizio sanitario, mentre il dibattito sull'autonomia differenziata resta aperto. La domanda conclusiva di Perri è una chiamata in causa della politica regionale e nazionale: «È questo il modello assistenziale che, con l’autonomia differenziata, dovremmo impunemente accettare?»