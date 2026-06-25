Dopo che la Corte dei Conti ha sollevato rilievi sulla delibera con cui il Consiglio dei Ministri, lo scorso 22 aprile, aveva sancito la fine del commissariamento sanitario, il presidente della Regione Roberto Occhiuto affida a un reel sui social la sua risposta. Il bersaglio principale e l'opposizione definita «sfigata».

«Fatevene una ragione – esordisce Occhiuto –. Voi siete un po' sfigati ma la Calabria non è più sfigata come prima». Il presidente rivendica di aver approvato, per la prima volta dopo diciassette anni, la delibera del riparto del fondo sanitario regionale come assessore alla sanità e non più come commissario.

Nel reel, Occhiuto cita anche i dati di Bankitalia – Calabria come regione con la crescita maggiore in Italia – e i record di passeggeri negli aeroporti regionali, legando la questione sanitaria a un quadro più ampio di rilancio territoriale.

«Perché - spiega Occhiuto - in questi giorni Banca d'Italia ha detto che la Calabria è la regione che cresce di più in Italia, certo ci sono tanti altri problemi che affronto ogni giorno, e questi dell'opposizione, sfigati, muti. Banca d'Italia dice che la Calabria ha fatto il record di passeggeri negli aeroporti, grazie agli investimenti della Regione, stanno arrivando tanti stranieri e cresce il Prodotto interno della Calabria anche per gli aeroporti e questi dell'opposizione, sfigati, muti. Banca d'Italia dice che è aumentato il numero degli occupati a tempo indeterminato, certo c'è ancora un grande problema nel lavoro, ma è aumentato più che nel resto d'Italia, e questi dell'opposizione muti».

Poi arriva al nodo centrale: «Poi succede - prosegue Occhiuto - che c'è un intoppo burocratico, che non riguarda la Regione ma Palazzo Chigi e la Corte dei conti, e questi stappano champagne perché la Calabria potrebbe di nuovo rientrare nel commissariamento. Invece di essere tristi stappano champagne e se la prendono con il presidente della Regione. Per fortuna il presidente della Regione non è un presidente normale, uno di quelli a cui loro erano abituati. Loro sono sfigati per questo, perché hanno un presidente della Regione che ha chiesto a Palazzo Chigi di risolvere questo problema ed è stato risolto in 24 ore, tant'è che oggi abbiamo firmato la prima delibera di Giunta e lo abbiamo fatto con i pieni poteri della Calabria sulla sanità».