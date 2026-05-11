Secondo Sinistra Italiana l’ Asp ha comunicato di non aver reperito i medici per la postazione CZ2 da sabato ad oggi

«La zona sud della città di Catanzaro, nello scorso fine settimana, è rimasta sprovvista di personale medico. È stato questo il risveglio dei cittadini della c.d. CZ 2 senza alcuna assistenza medica».

Lo segnala Fabiola Scozia, segretaria cittadina del Circolo Giuditta Levato di Sinistra Italiana/Avs.

«La comunicazione dell’ASP di Catanzaro relativa alla mancata copertura dei turni di Continuità Assistenziale della postazione di CZ2 – Santa Maria, dal 9 all’11 maggio 2026, rappresenta l’ennesimo segnale di una sanità territoriale ormai al limite del collasso.

È gravissimo che un presidio di continuità assistenziale resti scoperto “per mancato reclutamento di medici disponibili”, come si legge nella nota dell’ASP. Significa che il problema della sanità calabrese è soprattutto umano e organizzativo.

La situazione di Catanzaro dimostra il fallimento delle politiche sanitarie regionali degli ultimi anni: precarietà, fuga dei professionisti, carichi di lavoro insostenibili e totale assenza di programmazione, stanno desertificando la sanità pubblica.

I giovani medici scelgono di andare via, mentre chi resta è costretto a lavorare in condizioni sempre più difficili.

Sinistra Italiana Catanzaro ritiene inaccettabile che i cittadini debbano assistere a questa lenta demolizione del diritto alla salute e, per tale motivo, chiederà un incontro immediato che possa fornire gli opportuni chiarimenti, soprattutto, per evitare che tali disagi si ripetano.

Non è, infatti, tollerabile che interi quartieri possano ritrovarsi senza assistenza medica territoriale mentre la politica regionale continua a privilegiare annunci e operazioni d’immagine.

Catanzaro ela Calabria tutta – conclude Scozia di Giuditta Levato – meritano una sanità efficiente, accessibile e realmente pubblica»