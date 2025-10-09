Le attività di presa in carico avviate nei locali di Lamezia Terme. I pazienti soffrono di ritardo globale dello sviluppo, disabilità intellettive e disturbi dell’apprendimento

Fino ad ora erano costretti ad andare fuori regione e privatamente. Sono le persone con la “sindrome dell’X Fragile”, anche conosciuta come sindrome di Martin-Bell, una rara condizione genetica ereditaria, caratterizzata da ritardo globale dello sviluppo (ritardo neuropsicomotorio), disabilità intellettiva più o meno grave, disturbi dell’apprendimento e della capacità di relazione.

Per garantire la presa in carico e il trattamento delle persone affette da questa sindrome, la direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro comunica di aver attivato un servizio dedicato al trattamento dei soggetti affetti da questa malattia rara.

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia per il supporto alle persone maggiormente vulnerabili e persegue il costante miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA); l’ambulatorio sarà pienamente operativo a partire da mercoledì 15 ottobre 2025 con personale sanitario dell’azienda in possesso di competenze specifiche e accresce l’offerta terapeutica proposta dalla neuropsichiatria infantile.

Il progetto nasce in sinergia con le famiglie delle persone affette dalla sindrome, fino ad ora costrette a migrare fuori regione. Le visite saranno erogate presso il centro di salute mentale (CSM) di Lamezia Terme, situato in via Sottotenente Notaro ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

L’accesso alle prestazioni avverrà esclusivamente tramite il centro unico di prenotazione (CUP). Per la prenotazione è indispensabile che sulla prescrizione del servizio sanitario nazionale siano riportati i seguenti codici: Prestazione: 93.11.B.C. (prestazione ciclica per un massimo di 10

sedute). Diagnosi Codificata: 759.83, specifica per la Sindrome della X Fragile.

Per eventuali richieste di informazioni, segnalazioni o chiarimenti, l’Asp di Catanzaro ha attivato anche una casella di posta elettronica dedicata: trattamentoxfragile@asp.cz.it . L’Asp di Catanzaro ribadisce il proprio impegno per l’inclusione e l’offerta di servizi sanitari a supporto delle esigenze più complesse del territorio, per garantire una presa in carico specifica e quanto più possibile tempestiva.

«Ringraziamo le famiglie che ci hanno evidenziato questo problema e ci hanno aiutato nel non semplice sviluppo di questa attività, con le quali continuerà la collaborazione per co-progettare i progetti di vita» conclude il comunicato dell’azienda.