I dati del Registro aziendale dell'Asp fotografano una mortalità oncologica elevata ma stabile nel tempo. L'Osservatorio civico Città Attiva e i movimenti per il diritto alla salute chiedono screening, Registro tumori, cure palliative e investimenti per colmare le carenze della sanità provinciale.

Sono 5.828 i decessi per patologie oncologiche registrati nella provincia di Vibo Valentia tra il 2010 e il 2025. Una media di oltre 364 morti all'anno, un morto al giorno, che restituisce la dimensione di un fenomeno sanitario che interessa l'intero territorio provinciale e continua a mantenersi sostanzialmente stabile nel tempo. È quanto emerge dal Registro aziendale delle cause di morte dell'Asp di Vibo Valentia, che analizza sedici anni di mortalità oncologica e offre una delle fotografie più dettagliate mai realizzate sul fenomeno nel territorio provinciale.

A preoccupare è soprattutto il peso delle neoplasie polmonari. Il tumore maligno di trachea, bronchi e polmoni rappresenta infatti la prima causa di morte oncologica nella provincia con 830 decessi, pari al 14,24 per cento del totale. Al secondo posto si collocano i tumori del colon-retto e ano con 643 morti, l'11,03 per cento del totale. Complessivamente, queste due patologie da sole hanno provocato 1.473 decessi, quasi un quarto di tutta la mortalità oncologica registrata nel periodo osservato.

La graduatoria prosegue con 372 decessi per tumore della mammella, 367 per tumore dello stomaco, 347 per la prostata, 327 per il pancreas e 306 per fegato e dotti biliari intraepatici. Seguono leucemie (231 decessi), tumori della vescica (206), del cervello e del sistema nervoso centrale (174), linfomi e morbo di Hodgkin (161) e tumori dell'ovaio (127).

L'analisi territoriale evidenzia che l'ambito di Vibo Valentia concentra 2.911 decessi, pari al 49,95 per cento del totale provinciale. Seguono l'area di Tropea con 1.746 casi (29,96 per cento) e quella di Serra San Bruno con 1.171 decessi (20,09 per cento).

I dati confermano inoltre una forte incidenza nelle fasce più avanzate della popolazione. Oltre l'80 per cento dei decessi, precisamente l'80,4 per cento, riguarda persone comprese tra i 60 e gli 89 anni. La fascia più colpita è quella degli over 80, con 1.808 decessi, seguita da quella tra 70 e 79 anni con 1.788 casi e dalla fascia 60-69 anni con 1.089 morti. Il fenomeno, tuttavia, non risparmia le età più giovani: il rapporto registra cinque decessi tra zero e nove anni, nove tra 10 e 19 anni, quindici tra 20 e 29 anni e quarantaquattro tra 30 e 39 anni.

L'allarme dei comitati: «Numeri che fanno venire i brividi»

Numeri che hanno suscitato forte preoccupazione tra associazioni e movimenti impegnati sul fronte del diritto alla salute. Preoccupazione che è stata manifestata anche nel corso del sit-in mensile che i comitati per la salute, ormai da quattro anni, convocano ogni ultimo sabato del mese davanti all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. «Sono dati che fanno venire i brividi e che impongono una risposta immediata delle istituzioni», afferma Daniela Primerano, portavoce dell'Osservatorio civico Città Attiva. Secondo l'attivista, «occorre potenziare le campagne di prevenzione e screening, ma soprattutto garantire ai pazienti oncologici vibonesi gli stessi diritti e le stesse opportunità di cura assicurati in altre realtà del Paese».

Tra le richieste avanzate dal movimento civico figura la «realizzazione di un hospice per malati oncologici nel territorio provinciale e il rafforzamento della rete delle cure palliative, oltre all'attivazione di percorsi prioritari e agende dedicate ai pazienti oncologici per ridurre i tempi di attesa e velocizzare l'accesso a diagnosi e terapie».

Un'altra rivendicazione riguarda il Registro tumori, considerato uno «strumento indispensabile per monitorare l'incidenza delle malattie oncologiche, individuare eventuali criticità territoriali e programmare interventi di prevenzione mirati».

Le criticità della sanità e le disuguaglianze territoriali

Secondo Daniela Primerano, i dati sulla mortalità non possono essere letti separatamente dalle difficoltà che caratterizzano la sanità vibonese: «carenza di personale, servizi limitati, liste d'attesa e una rete assistenziale spesso costretta a fare affidamento su strutture esterne alla provincia». La portavoce dell'Osservatorio richiama inoltre la necessità di una più equa distribuzione delle risorse sanitarie regionali, denunciando una «disparità di organico rispetto ad altre aziende sanitarie calabresi» che, a suo giudizio, «incide direttamente sulla capacità di risposta del sistema». Il riferimento, in particolare, è all’Asp di Crotone: «il Piano triennale per il fabbisogno del personale approvato dalla Giunta regionale fotografa le disparità tra l'Asp di Vibo e quella crotonese, con una differenza che oggi raggiunge quasi le 400 unità ma che, proprio grazie a quel piano, prevede di arrivare addirittura a 512 unità di personale in più. Tradotto significa 20 milioni di euro in più per Crotone rispetto a Vibo, due realtà demograficamente molto simili, e noi abbiamo più volte denunciato come nel riparto del fondo sanitario regionale ci siano ben 100 milioni di differenza tra i fondi destinati all'Asp di Crotone rispetto a Vibo. Non vogliamo fare una guerra tra poveri - ha precisato -, ma stiamo rivendicando solo equità nel diritto di accesso alle cure».

«Mezzogiorno spogliato di risorse»

All’analisi di Primerano si sono affiancate quelle di Domenico Cortese, del Comitato Costa degli Dei, che ha esposto la situazione vissuta nel presidio ospedaliero di Tropea, ma anche quelle di esponenti del movimento degli agricoltori e di Francesca Guzzo dell’Osservatorio Città attiva, fino a quella di Maria Grazia De Rito, attivista di Diamante, che interpreta lo stato della sanità come il risultato di problematiche strutturali più ampie che interessano da decenni il Mezzogiorno.

«La sanità è perfettamente inserita in una serie di problemi che penalizzano questa nostra bellissima terra, che vive uno status di colonia che dura da molto tempo. Una bassa qualità dei servizi, una inferiore disponibilità di risorse economiche: tutti elementi che risalgono al processo di unificazione, avvenuto per sacrificare il Sud e fare sviluppare il Nord. La politica ha una responsabilità infinita in tutto ciò perché non ha mai voluto affrontare questo problema e ancora oggi finge di non sentire, come ha fatto ignorando per oltre due mesi le proteste degli agricoltori», ha concluso.