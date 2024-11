I tre giovanissimi cantanti si esibiranno a Soverato il 23 luglio per un concerto in esclusiva regionale

E’ iniziato il conto alla rovescia per il concerto dell’estate, quello con protagonisti i tre giovanissimi cantanti de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno infatti il 23 luglio a Soverato, alla Summer Arena, per un concerto in esclusiva regionale: l’area gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, sua anche l’ideazione e la programmazione, è rientrata infatti tra le suggestive location italiane della lunghissima tournée mondiale del trio che ha debuttato negli Usa, a New York, e da primavera si è spostata in Europa.



Disco di platino per il trio

Il tour – che ha visto nel corso delle date anche ospiti d’eccezione, come Mario Biondi - prende le mosse dal certificato disco di platino “Notte magica – a tribute to the three tenors”, l’ultimo album de Il Volo, che ha potuto contare anche sulla partecipazione straordinaria di Placido Domingo, in cui le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si alternano a brani tratti da grandi musical e alle più celebri arie d’opera, in omaggio all’indimenticabile trio formato da José Carreras, lo Domingo e Luciano Pavarotti. Questo album rappresenta un altro importantissimo traguardo nel percorso artistico di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e il loro grande successo in Italia e nel resto del mondo ha dimostrato che il loro repertorio non è musica per pochi ma per tutti. La loro linea musicale è il Belcanto, frutto del loro virtuosismo vocale. Un dono naturale che insieme ad una innata espressione interpretativa permette ai tre giovani artisti di cantare i successi popolari di tutto il mondo entusiasmando ed emozionando le platee di tutte le età ovunque.