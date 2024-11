Il vescovo di Cosenza esprime la sua soddisfazione per la canonizzazione di Fra Nicola da Longobardi

Cosenza - "La Calabria è una terra di santi - ha dichiarato mons. Nunnari - la ndrangheta è una minoranza. E la canonizzazione di un nuovo beato calabrese è una bella presentazione per la nostra regione, in un momento in cui siamo spesso agli onori della cronaca per fatti che non ci fanno onore". Il nuovo beato sarà Frate Nicola Saggio di Longobardi. "Alle 10 Papa Francesco celebrerà messa con i vescovi delle diocesi di provenienza dei beati durante la celebrazione saranno proclamati santi. Poi saranno presentate le reliquie esposte sul sagrato, e lunedì ci sarà messa solenne di ringraziamento. Noi calabresi andremo a San Paolo fuori le mura". "I santi calabresi - conclude - a partire da San Francesco di Paola, sono figli di contadini. L'occhio di Dio cade sugli umili, nel rispetto della nostra terra che ha una tradizione agricola. Anche il beato Saggio che domani sarà santo ha svolto sempre un servizio di carità per i poveri, ed è sempre stato ascoltato dal Papa".