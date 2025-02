L’operazione di Il Pengwin per spingere Rocco Hunt alla vittoria: strategie di betting e televoto di massa. Il cantante estraneo alla vicenda, ma la questione solleva dubbi sulla trasparenza del Festival

Un episodio senza precedenti rischia di mettere in discussione la regolarità del televoto di Sanremo 2025. Al centro della vicenda c’è un noto tipster del mondo delle scommesse sportive, Il Pengwin, che ha mobilitato la sua vastissima community su Telegram, composta da oltre 800mila utenti, per influenzare la classifica del Festival. L’obiettivo dichiarato: portare Rocco Hunt ai vertici della classifica, con un’operazione che mescola scommesse e votazioni di massa durante le serate della kermesse.

L’intera operazione è partita con un semplice messaggio inviato nel gruppo Telegram del tipster: “Uniamo le forze e ce la portiamo a casa?”, un chiaro invito a votare in massa Rocco Hunt durante le serate del Festival, accompagnato da una strategia di scommesse per massimizzare i guadagni.

Il piano prevedeva tre scommesse distinte:

Vittoria finale (quota 25.00 al momento della proposta),

Piazzamento tra i primi cinque (quota 5.00),

Presenza nella top ten (quota 1.75).

L’idea era semplice: un’ondata di televoti da parte della community avrebbe potuto influenzare i risultati del Festival e, contemporaneamente, garantire un notevole ritorno economico a chi avesse puntato su quelle quote.

Ma non si è fermato qui. Il Pengwin ha spinto i suoi follower a inondare di commenti una foto di Rocco Hunt su Instagram, promettendo una ricompensa ai più attivi. Il risultato? In poche ore, i commenti sono passati da 274 a oltre 30mila, dimostrando l’enorme potenziale di una community così numerosa e ben organizzata.

È importante sottolineare che Rocco Hunt non è in alcun modo coinvolto in questa operazione.

L’episodio apre un dibattito interessante sulla regolamentazione delle scommesse legate a eventi non sportivi. Se nel mondo dello sport il match-fixing è considerato un reato grave, come si dovrebbe inquadrare una strategia di betting legata a un evento musicale come Sanremo?

Un messaggio vocale dello stesso Il Pengwin lascia intravedere la consapevolezza delle possibili implicazioni legali: “Stasera quando non c’è più possibilità di entrare, cancello tutto onde evitare problematiche, anche perché non so quanto questa roba sia tranquilla”, ha dichiarato il tipster alla sua community.

Il peso del televoto è aumentato considerevolmente in questa edizione del Festival, rendendo le giurie meno influenti rispetto al passato. Davide Maistrello, statistico e analista, ha spiegato in un’analisi per Fanpage.it: “Mentre prima le giurie potevano esprimersi con una preferenza secca, ora sono obbligate a votare ogni brano con un punteggio da 1 a 5. Questo sistema riduce l’incisività del loro giudizio, rendendo il televoto molto più determinante”.

In questo contesto, un’operazione organizzata come quella promossa da Il Pengwin potrebbe davvero alterare l’esito della competizione, mettendo in discussione la trasparenza del Festival e il suo principio di imparzialità.

Sanremo a rischio? Il Festival di Sanremo è da sempre una competizione popolare, ma il crescente peso del televoto apre nuovi interrogativi su come evitare possibili manipolazioni. Se nel mondo dello sport sono in atto rigide regole per prevenire il match-fixing, Sanremo potrebbe dover presto adottare misure simili per preservare la sua credibilità.

Resta da vedere come reagiranno gli organizzatori e se la vicenda porterà a una riflessione più ampia sulla gestione del televoto nelle future edizioni. Una cosa è certa: questa edizione 2025 continua a riservare sorprese, anche al di fuori del palco.