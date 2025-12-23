La terza tappa in Calabria avrà come protagonisti la città capoluogo e il suo lungomare affacciato sulle coste ioniche. La struttura è la più grande finora realizzata per accogliere l’attesissimo spettacolo
Il conto alla rovescia per il Capodanno Rai volge al termine con il calendario che ormai segna meno 8 giorni. Nel frattempo, l'imponente palcoscenico eretto dal Centro produzione Tv di Napoli è pronto ad accogliere Marco Liorni e i suoi numerosi ospiti. Sono stati giorni impegnativi per le maestranze impegnate nei lavori di realizzazione ma l'effetto scenografico per l'appuntamento del 31 dicembre per il pubblico in piazza e per i telespettatori è assicurato. La terza tappa di "L'Anno che verrà" in Calabria avrà come protagonisti Catanzaro e il suo lungomare affacciato sulle coste ioniche. Un appuntamento a cura della Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria.
La struttura che ospiterà gli artisti (la più grande finora realizzata per ospitare "L'Anno che verrà") ha una larghezza di 53 metri, è profonda 22 per ben 18 metri di altezza ed è dotata di 600 metri quadrati di apparati video (ledwall). Il sistema nel suo complesso comporterà un carico totale di circa 35.000 kg appeso alla struttura di copertura. Seimila i metri lineari di cavi elettrici e oltre 3000 quelli in fibra ottica. Per le riprese sono presenti 10 telecamere presidiate, di cui cinque speciali (2 technocrane, 1 steadycam, 1 cablecam, 1 beauty), 5 telecamere tradizionali e 1 drone che sorvolerà la zona di ripresa. Oltre 500 i corpi illluminanti, quasi tutti motorizzati e controllati, distribuiti su quattro torri, per una scenografia mozzafiato. Ma gli effetti speciali faranno il paio con l'audio, per far ballare e divertire tutti: 4 banchi audio da più di 100 canali; 1 banco regia musicale, 1 banco per il monitoraggio dell'orchestra e dei numerosi ospiti musicali, 2 banchi in diffusione di cui uno solo dedicato alla musica.
Per i microfoni due stagebox da 64 ingressi. Per la diffusione 16 diffusori in modalità line array su tre colonne per il main, ulteriori 12 diffusori per coprire l'area a destra del palco. E per fare in modo che tutta la macchina produttiva, curata dalla Direzione Produzione Tv-Centro Produzione Tv di Napoli, funzioni alla perfezione sono presenti 3 gruppi elettrogeni (per un totale di 1 Megawatt di potenza elettrica) di cui uno da 650 kVA per l'alimentazione di luci, ledwall ed effettistica varia; 1 gruppo di 2 per 300 kVA per la diffusione di piazza, 1 gruppo 150 kVA per l'alimentazione della regia OBvan, 1 mezzo RVM, 1 mezzo per la grafica e 2 stazioni satellitari. Oltre 50 unità saranno adibite a uffici e camerini.
"L'Anno che Verrà", come la precedente edizione, sarà fruibile in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della serata. Il Capodanno Rai sarà trasmesso anche da Rai Italia e così anche i nostri connazionali all'estero potranno andare alla scoperta delle località più suggestive della Regione tra le più verdi e più blu d'Italia.