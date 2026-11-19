Il 1° gennaio Vasco Symphony va in scena alle 18 e alle 21. Prima, un mese di appuntamenti tra le opere di Mozart e Milhaud, l’omaggio a De André e il teatro per famiglie. Ancora da annunciare il programma della notte del 31 dicembre

In attesa che il Comune di Cosenza presenti il calendario di Natale per sapere anche chi salirà sul palco del concertone del 31 dicembre, il primo appuntamento del 2027 al Rendano ha già un titolo. L’1 gennaio, alle 18 e alle 21, il teatro ospiterà Vasco Symphony – Tribute, un omaggio sinfonico alle canzoni di Vasco Rossi.

Ma riavvolgiamo il nastro e diamo un’occhiata a tutti gli appuntamenti al momento da segnare sul calendario.

La prima settimana, tra il museo, il Tieri e Villa Rendano

Si comincia martedì 1° dicembre alle 17.30 al Museo dei Brettii e degli Enotri. Lara Chiellino chiude Aperinchiostro d’autunno con Il margine duro del mondo, prova aperta di Medusa, tratta da Ogni cosa e nessuna di Nicoletta Vallorani (Zona42). La stessa sera, al Cinema Teatro Italia–Tieri, L’Altra Visione Film Festival apre alle 19.30 con la mostra fotografica di Ivana Russo dedicata alla vita sul set. Alle 20.30 si proietta Il Birdwatcher di Dario De Luca. Seguono, sempre alle 20.30, The Lost Legacy of Tony Gaudio di Alessandro Nucci il 2 dicembre, La penna di Bruzio di Giulia Zanfino il 3 e L’afide e la formica di Mario Vitale il 4. Le proiezioni sono accompagnate da incontri con gli autori.

Venerdì 4 alle 19, Villa Rendano ospita Tra umanità e divinità, il salotto di Rendano Speciale dedicato a Mozart, con interventi musicali e teatrali. Al Palazzo della Provincia, intanto, Art Fabrique Calabria – Eterea si apre il 4 alle 10 con l’inaugurazione della mostra nella Sala degli Specchi. Sabato 5 si prosegue dalle 17 con DJ Lo e Create Danza, poi alle 18 con il défilé e le premiazioni. Tra gli ospiti, il tenore Moreno Montalto.

Sempre sabato 5 alle 18, il violoncellista Luca Provenzani e la pianista Fabiana Barbini chiudono Autunno Musicale al Museo dei Brettii e degli Enotri con Capolavori romantici. Domenica 6 alle 16.30 si torna al Tieri per Pinocchio Testadura della compagnia Teatrop di Lamezia Terme, nel cartellone di Famiglie a Teatro.

Le nozze di Figaro e il teatro alla Casa delle Culture

Per Le nozze di Figaro il Rendano apre il dietro le quinte mercoledì 9 dicembre, con visite dalle 17 alle 18 e un incontro con gli artisti dalle 19 alle 20. Giovedì 10 alle 19 è in programma la prova generale aperta agli under 25. L’opera di Mozart, diretta da Marco Codamo con la regia di Cesare Scarton, va in scena venerdì 11 alle 20.30 e torna domenica 13 alle 17.

Tra le due recite, sabato 12 alle 20.30, la sala Ejzenštejn della Casa delle Culture ospita Bestie rare, monologo di e con Angelo Colosimo, diretto da Roberto Turchetta. Domenica 13 alle 16.30, al Tieri, il Centro R.A.T. porta in scena Il regalo perfetto.

Dal Caffè Telesio a Villa Rendano, aspettando Milhaud

La saga di Figaro si chiude sabato 19 dicembre alle 20.30 al Rendano con La Mère coupable di Darius Milhaud, per la regia di Paolo Panizza e la direzione musicale di Giancarlo Rizzi. Prima dell’opera sono in programma una guida all’ascolto martedì 15 alle 18 al Caffè Telesio e il salotto La magia di Parigi mercoledì 16 alle 19 a Villa Rendano. Giovedì 17 tornano le visite al backstage dalle 17 alle 18 e l’incontro con gli artisti dalle 19 alle 20. La generale aperta agli under 25 è fissata per venerdì 18 alle 19.

La stessa sera, alle 20.30, nella sala Gullo della Casa delle Culture, Sasà Calabrese parte da Anime salve per raccontare Fabrizio De André in Una goccia di splendore, ultimo appuntamento di dicembre della rassegna Agorà.

Da Riz Ortolani a Picchì e però, gli appuntamenti sotto Natale

Martedì 22 dicembre l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta da Francesco Perri, dedica Ti guardo nel cuore al centenario della nascita di Riz Ortolani. Il concerto è annunciato al Rendano, ma l’orario non è indicato nel programma consultato. Mercoledì 23 alle 20.30 va in scena Picchì e però (Non ho smesso di sentire), scritto da Sergio Crocco e Marco Silani e diretto dallo stesso Silani. Dopo Natale, domenica 27 alle 19, il violinista Pasquale Allegretti Gravina e il pianista Simone De Vivo suonano Poulenc, Ravel e Franck in Vive la France, il concerto promosso dall’Associazione musicale Maurizio Quintieri, sempre al Rendano.