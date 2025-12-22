Il recital proposto dalla Società Beethoven Acam si è tenuto nell’auditorium Sandro Pertini. Il giovane musicista ha conquistato il pubblico regalando un’interpretazione brillante e raffinata del concerto Turkish di Mozart

Grande successo a Crotone per l’esibizione del giovane violinista Austin Webster Perks Winston, che ha scelto proprio la città pitagorica – nell’ambito della Stagione concertistica L’Hera della Magna Grecia – per il suo debutto assoluto in Italia, conquistando il pubblico con un’interpretazione brillante e raffinata del Concerto n. 5 “Turkish” in La Maggiore K 219 di Wolfgang Amadeus Mozart. A fare da solida e prestigiosa cornice musicale, l’Orfeo Stillo della Società Beethoven, diretta dal maestro Fernando Romano: un’orchestra ricca e ormai forte di una collaudata esperienza, protagonista della prima parte del concerto, interamente dedicato a Mozart, e degna partner nell’accompagnare, nella seconda parte della serata, un autentico virtuoso e fuoriclasse del violino.

Il recital proposto dalla Società Beethoven Acam si è svolto nell’auditorium Sandro Pertini, sempre gentilmente messo a disposizione dalla dirigente Anna Maria Maltese e dalla Provincia di Crotone.

Virtuoso tra i più ricercati, brillante e di grande eleganza, Webster Perks Winston – primo premio al Victoria Bcn International Music Competition di Barcellona – suona con una flessibilità, una purezza di suono e un’elasticità di fraseggio esemplari. Qualità che gli consentono non solo di affrontare una musica che richiede una tecnica sopraffina, ma anche di restituirne gusto, spirito e persino ironia.

Malgrado la giovanissima età, ha dimostrato di possedere una capacità di dialogo con l’orchestra davvero rara, segno di una maturità musicale già pienamente consolidata.

Naturali e calorosi gli applausi di un pubblico numeroso e costante, nonostante i tanti appuntamenti che la città offre in questo periodo di festività natalizie, suggellati da numerose bis per violino solo.