Ventuno metri di ledwall e sei speaker in diretta no stop per oltre 50 ore di racconto live: un presidio tecnologico e creativo che ha animato la città con interviste, backstage, approfondimenti e collegamenti in tempo reale

Cosa avreste mai pensato di trovare nell'ombelico e nel cuore dell'evento musicale e di costume più importante d'Italia? Ancora una volta un’imponente struttura mobile trasformata in hub multimediale, capace di dominare la scena con 21 metri di ledwall, con sei speaker in diretta no stop, per oltre 50 ore di racconto live tra radio, Tv e piattaforme digitali.

Un presidio tecnologico e creativo che ha animato la città con interviste, backstage, approfondimenti e collegamenti in tempo reale, diventando punto di riferimento per pubblico, artisti e operatori del settore.

Non solo una presenza scenografica, ma un vero centro di produzione integrata, capace di coniugare intrattenimento, informazione e innovazione . Un racconto continuo, costruito sul campo, che ha trasformato ogni giornata in un flusso di contenuti dinamico e coinvolgente.

Magia pura. E poi luci che si accendono, voci che si intrecciano, l’energia che scorre tra la gente e si concentra in un unico punto nevralgico.

Per cinque giorni, nel cuore di Sanremo, tutta l’attenzione, il ritmo e il divertimento hanno trovato casa attorno al 54Raptor della Radio calabrese.

In uno degli appuntamenti mediatici più rilevanti del panorama nazionale, il progetto firmato Studio54Network ha dimostrato come visione, organizzazione e capacità produttiva possano generare un impatto concreto in termini di visibilità e partecipazione.

Un’occasione straordinaria di esposizione e valorizzazione nel luogo simbolo della musica italiana, che avrebbe potuto rappresentare un’opportunità strategica per molti enti e istituzioni del territorio, ma che ancora una volta non lo è stata.

Chi ha invece scelto di esserci ha vissuto un’esperienza immersiva, concreta, misurabile in termini di visibilità, presenza e coinvolgimento. Ha intercettato pubblico, contenuti, relazioni. Ha abitato davvero l’ombelico mediatico di Sanremo. Tutta l'Italia, tutto il mondo guardava Sanremo.

Chi ha preferito restare a guardare, invece, ha rinunciato a una piattaforma di esposizione straordinaria, nel momento di massima concentrazione di attenzione nazionale. Perché quando l’Italia guarda tutta nella stessa direzione, esserci non è solo una presenza: è una dichiarazione di visione.

E certe occasioni, nel calendario della comunicazione, non si ripetono con la stessa intensità. In un momento in cui la fotografia di coste e lidi dal maltempo distrutti era strapresente nelle immagini e nei racconti di tutti i media e i social nazionali e mondiali, proporre una narrazione positiva ed efficace per il marketing turistico sarebbe stata dovuta e necessaria.

Anche perché grazie a Studio54network, proposta praticamente su un piatto d'argento, diremmo quasi automatica e naturale.

Studio54Network chiude così Sanremo 2026 con un risultato chiaro fatto di presenza, pubblico, contenuti; con la conferma di saper trasformare un evento in un’esperienza capace di catalizzare attenzione e creare valore reale.