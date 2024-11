Dopo il grande successo con J-Ax e Fedez, la Summer Arena di Soverato si prepara ad accogliere la nota cantante, in concerto l’8 agosto

Dopo il grande successo con il concerto d’apertura di venerdì scorso, con protagonisti Fedez e J-Ax, la Summer Arena è già alle prese con i preparativi per il prossimo evento in programma. Il nuovo appuntamento proposto dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che cura l’area, è fissato per l’8 agosto quando sul palcoscenico salirà Fiorella Mannoia con un suo personalissimo omaggio a Lucio Dalla.

A distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione dell’album “A te”, Fiorella Mannoia infatti torna a dedicare una serie di concerti, tra cui quello di Soverato, al geniale cantautore bolognese, persona a cui era legata da anni da un rapporto profondo di stima e affetto reciproci, una persona che ha segnato il suo percorso artistico e personale, che ha fortemente influenzato il suo modo di esprimersi.

In questo tour, Fiorella Mannoia presenterà non solo i brani che ha incluso in “A te”, ma anche altri brani del repertorio di Lucio Dalla per straordinari ed irripetibili eventi interamente dedicati a lui.

Come gli altri artisti ospiti della Summer Arena, anche Fiorella Mannoia riceverà, in occasione del concerto di Soverato, il Pitagora d’argento, l’opera del maestro orafo Michele Affidato dedicata al filosofo e matematico dell’antica Kroton, ideata e realizzata al fine di promuovere in importanti eventi la storia e la cultura del territorio calabrese.