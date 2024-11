Anche a Soverato, grazie alla programmazione organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, arriva l'Hitstory Tour 2016 di Gianna Nannini, la nuova avventura live della rocker più famosa d’Italia.

Il nuovo tour vedrà Gianna riportare il rock sui palchi in prestigiose strutture, come la Summer Arena il 21 agosto, che le permetteranno di valorizzare sia il suono sia la sua voce. Uno spettacolo incredibile, completamente pervaso dalla sua energia, con il pubblico in fibrillazione dall’inizio alla fine del concerto, dove poter ascoltare live sia i grandi successi sia i nuovi brani estratti dall’album Hitstory (Sony Music) che, dopo aver conquistato la certificazione di disco d’oro, si avvicina sempre di più al disco di platino.

Sul palco con lei un gruppo ritmico composto da eccezionali musicisti: Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Moritz Müller alla batteria, Daniel Weber al basso, Will Medini a pianoforte, tastiere e programmazioni, impreziosito dalle voci delle coriste Isabella Casucci e Anna Camporeale. Un vero e proprio concerto-spettacolo in grado di coniugare e amalgamare il rock con il classico, dove le bellissime armonie di Gianna si alternano con il suo rock più travolgente che farà ballare anche le poltrone dei teatri grazie al prestigioso sestetto d’archi Red Rock Strings composto da: Lorenzo Borneo, Roberta Malavolti, Liuba Moraru, Chiara Santarelli al violino, Linda Rusca alla viola e Davide Pilastro al violoncello.



I biglietti per assistere al concerto di Soverato sono in prevendita attraverso il circuito Ticket Service Calabria, partner di TicketOne, nei punti vendita abituali e online. La Summer Arena si suddivide in vari settori tutti con posti a sedere numerati. Per il concerto di Gianna Nannini i costi sono i seguenti: settore vip 118,00 euro; poltronissima gold, 58,00 euro; poltronissima 53,00 euro; poltrone e tribuna frontale 48,00 euro; tribuna blu e gialla 43,00 euro.







