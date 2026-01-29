Cosenza si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno culturale 2026. Il 24 novembre, il Teatro Rendano ospiterà “TUTTOBRUNORI – Canzoni e Monologhi”, il nuovo spettacolo teatrale con cui Dario Brunori, in arte Brunori Sas, torna sul palco in una veste rinnovata, intima e profondamente narrativa.

Dopo un anno segnato da riconoscimenti, nuova musica e progetti internazionali, il cantautore calabrese inaugura una tournée che attraverserà l’Italia da ottobre a novembre, toccando alcune delle principali città italiane. Il ritorno a Cosenza rappresenta una tappa simbolica: il teatro come luogo naturale per il suo modo di raccontare il mondo, unendo scrittura, ironia e quel registro emotivo che da anni caratterizza il suo lavoro.

Prodotto da Vivo Concerti, “TUTTOBRUNORI” è un viaggio in forma scenica che intreccia canzoni, ricordi, monologhi e riflessioni, esplorando l’universo poetico e umano di Brunori. Sul palco, insieme alla sua band storica, l’artista offrirà un percorso che attraversa temi personali e collettivi, con il suo linguaggio ibrido fatto di musica d’autore, stand-up e confessione narrativa.

La tournée si inserisce in un periodo particolarmente prolifico per l’artista. È già disponibile su RaiPlay e in onda su Rai 3 il documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, diretto da Giacomo Triglia e presentato alla Festa del Cinema di Roma. Un ritratto che restituisce la complessità creativa di Brunori attraverso materiali inediti, testimonianze e uno sguardo ravvicinato sul suo percorso umano e musicale. Il film è prodotto da Mompracem, con la collaborazione della Calabria Film Commission, e rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un immaginario narrativo che negli anni ha ampliato i confini della canzone italiana.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili dal 12 novembre su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dal 17 novembre. L’organizzazione raccomanda attenzione nell’acquisto, ricordando che non sono garantiti i ticket venduti al di fuori dei circuiti ufficiali.

Per Cosenza si preannuncia una serata speciale, un ritorno “a casa” per Brunori, che ancora una volta sceglie il teatro come luogo privilegiato per incontrare il suo pubblico e restituire, attraverso parole e musica, una narrazione capace di tenere insieme memoria e futuro.