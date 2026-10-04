La 16enne catanzarese è stata selezionata su circa 5mila artisti provenienti da tutta Italia. Ha scalato la classifica convincendo una giuria composta da professionisti

Marisa Vergata giovane cantante di Catanzaro – 16 anni frequenta il quarto anno liceo classico Galluppi di Catanzaro – si è aggiudicata il primo posto del festival Sanremo New Talent U18. L'evento si è svolto nello studio televisivo Altromondo Studios di Rimini dal 26 settembre al 2 ottobre 2026.

Marisa Vergata dopo essere stata selezionata su circa 5.000 artisti provenienti da tutta Italia accede al casting composto da 226 cantanti selezionati. Durante i casting nello studio televisivo Marisa ha scalato la classifica giorno dopo giorno convincendo la giuria fatta da professionisti del settore fino ad essere decretata la vincitrice del Festival Sanremo Nuovi Talenti categoria U18.

La giuria era composta dal direttore d'orchestra del Festival di Sanremo maestro Vince Tempera, patron e talent scout Devis Paganelli, direttore Mediaset e discografico milanese Paolo Paltrinieri, celebre cantante dance anni 90 Joy Salinas, vocal coach trasmissione Amici di Maria de Filippi Cecilia Cesario, RAI Radio1 John Vignola.

La giovane cantante Marisa Vergata ancora una volta si distingue per il suo talento. Questa vittoria va ad arricchire il suo curriculum che già la vede vincitrice di numerosi concorsi nazionali internazionali ed europei come il festival nazionale 206 Note, festival due mari di Taranto, festival Radio Musica italiana a Roma, festival internazionale Rim25, Festival Internazionale Television, Sanremo Discovery, premiata al festival Europeo TMF della Repubblica di San Marino, al festival 26° Voci d'oro a Montecatini Terme e tanti altri.

Marisa Vergata nel mese di luglio è stata selezionata dallo staff Mogol Battisti si è esibita per tre serate all'Arena di Salerno davanti a 15.000 spettatori. Per lei è stata una emozione unica essere ascoltata e selezionata dal celebre maestro Giulio Rapetti Mogol. Dopo questo successo al Festival Sanremo NT per la cantante Marisa Vergata arriveranno nuove proposte ed occasioni per farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto.