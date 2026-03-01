I dati delle piattaforme ridisegnano la classifica del Festival: exploit di Sayf tra i giovanissimi, mentre Fedez e Masini resistono nei piani alti delle playlist. Ditonellapiaga è la regina dei follower

Se l’Ariston assegna i premi ufficiali, è nelle “piazze digitali” che si gioca la partita del successo commerciale. I dati raccolti a ridosso della finale del 76esimo Festival di Sanremo tracciano un quadro netto: il pubblico è diviso tra la ricerca dell’ossessione ritmica e il conforto della tradizione melodica.

Spotify e il dominio Urban

Secondo le rilevazioni di Spotify, il brano più ascoltato in assoluto è “Ossessione” di Samurai Jay, tallonato da Sayf con “Tu mi piaci tanto” e dalla coppia inedita composta da Fedez e Marco Masini con “Male necessario”.

L’incremento più sbalorditivo nelle ultime ore appartiene però a Sal Da Vinci: la sua “Per sempre sì” ha registrato un balzo del 31,8%, scalando sei posizioni e confermandosi un instant cult. Seguono nelle percentuali di crescita anche Luchè con “Labirinto” (+11,1%) e J-Ax con l’ironica “Italia starter pack” (+10,5%).

Amazon e Apple Music: podi a confronto

Le classifiche variano sensibilmente spostandosi su altre piattaforme:

Amazon Music: Vede in testa Sal Da Vinci, seguito dal duo Fedez-Masini e Samurai Jay. Spuntano nelle prime cinque posizioni anche Ditonellapiaga (“Che fastidio!”) e Arisa (“Magica Favola”).

Apple Music: Qui l’egemonia è di Samurai Jay, ma si nota l’ingresso in top 5 di Luchè, a dimostrazione di quanto il rap pesi nelle scelte degli utenti della “mela”.

Il fenomeno TikTok e l’algoritmo di Shazam

Su TikTok, il termometro della Generazione Z, la serata delle cover ha scatenato una produzione massiccia di contenuti: oltre 58.000 video creati con i brani in gara. La canzone più utilizzata per le clip è “Per sempre sì”, diventata un vero tormentone con 19.000 video originali. Sul fronte della popolarità social, i profili con la crescita più rapida sono quelli di Ditonellapiaga (+40%), Sayf (+23%) e Arisa (+15%). Parallelamente, Shazam conferma la curiosità del pubblico per le sonorità nuove, mettendo al primo posto delle ricerche proprio Sayf e Ditonellapiaga.

Il verdetto dei software: Vince Sayf

Una delle novità più curiose di questa edizione arriva dai Future Talks del Wmf – We Make Future. Una giuria composta da 10 Intelligenze artificiali tematiche ha analizzato testi, armonie e potenziale radiofonico, decretando come vincitore assoluto Sayf con “Tu mi piaci tanto”. Sul podio virtuale della tecnologia salgono anche Nayt (“Prima”) ed Ermal Meta (“Stella stellina”).